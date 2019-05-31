Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Fold Geciktikçe Gecikti, Haziran Ayında da yok!
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Samsung Galaxy Fold Geciktikçe Gecikti, Haziran Ayında da yok!

5 dakika önce

Samsung Galaxy Fold Ne Zaman Gelecek?

Samsung Galaxy Fold Geciktikçe Gecikti, Haziran Ayında da yok!, System.String[]
Samsung Galaxy Fold Ne Zaman Gelecek?


Samsung Galaxy Fold Geciktikçe Gecikti, Endüstrinin isimsiz kaynaklarına göre Haziran ayında da duyurulmayacak. İşte detaylar!

Bildiğiniz gibi Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunda ortaya çıkan bazı sorunlardan sonra şirket resmi tanıtımı öteleme – geciktirme kararı almıştı. 2000 dolarlık katlanabilir akıllı telefon şirket için bir anlamda sıkıntı kaynağına dönüşmek üzere.

Zira resmi gecikmenin üzerinden tam bir ay kadar süre geçti. Ancak ortada resmi bir çıkış tarihi hala yok. Bir kaç hafta önce şirketin yöneticilerinden DJ KOH "Çok geç kalmayacağız" önümüzdeki hafta bir tarihin açıklanabileceğini söylemişti. Şimdi Yonhap ve The Kore Herald gibi Kore medya kuruluşları, anonim endüstri kaynaklarına dayanarak, esnek cihazın önümüzdeki ay da piyasaya sürülmeyeceğini bildirdi.

Şirket yetkilileri birkaç hafta içinde yeni bir lansman tarihinin açıklanacağını iddia ederken, Yonhap, birimlerindeki donanım kalitesinin dengelenmesinin beklenenden daha uzun sürdüğünü belirtti. Ayrıca, görünen o ki, mobil şebekelerle kullanım için cihazı yeniden sertifikalandırmak gerecek; bu da sektördeki daha fazla insanın sürece bakmasını sağlayabilir.

Bir başka yetkili ise katlanabilir telefon konusunda rekabet ettiği (Mate X) Huawei'nin ABD ile olan sıkıntılarından dolayı Samsung'un sorunları çözmek için daha fazla zamanı var gibi görünüyor. Samsung'un yaklaşık 2000 dolarlık cihazın ön siparişlerini iptal ettirdiği ve FCC'den gecikme için onay alması için son tarihin cuma günü sona ereceğini biliyoruz. Samsung'un hala Galaxy Fold'un sorunlarını giderebildiğinden emin değiliz. Tasarım sorunlarını gidermesi anlaşılan çok da uzun sürecek.

Samsung Galaxy Fold Geciktikçe Gecikti
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Teknoloji
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