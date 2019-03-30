Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Fold Kaç Kez Katlanabilir? (Video)

Samsung Galaxy Fold Kaç Kez Katlanabilir? (Video)

1 saat önce

Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold'un Test Videosu Yayınlandı Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold hakkında en çok merak edilen sorunun yanıtı, şirket tarafından paylaşılan video ile ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy Fold Kaç Kez Katlanabilir? (Video), System.String[]
Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold'un Test Videosu Yayınlandı


Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold hakkında en çok merak edilen sorunun yanıtı, şirket tarafından paylaşılan video ile ortaya çıkıyor.  Samsung Galaxy Fold Kaç Kez Katlanabilir?

Samsung, her cihazın nasıl test edildiğini ortaya koyarak Samsung Galaxy Fold'un dayanıklılığı konusunda şüphelerinizi bırakmaya çalışıyor. Samsung tarafından yayınlanan videoda benzersiz tasarımı ile yeni bir mobil cihaz kategorisi yaratan katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'un test süreci yakından görülebiliyor.

Hem bir akıllı telefon hem de bir tablet olarak kullanılabilen yeni katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, kullanıcılara farklı bir mobil deneyim yaşatacak. Oyun oynama, video izleme, internette gezinme ve aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırma konularında dikkat çekici bir çözüm sunan Galaxy Fold'un kullanıcılarla buluşmasına çok az bir vakit kaldı.

Samsung, en gelişmiş güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold'u geniş kapsamlı testlere tabi tuttu. Bu dayanıklılık testlerinden birisi de Katlanma Testi oldu.

"Katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor."

Testin tamamlanması 1 hafta sürüyor. Samsung, yeni katlanabilir sonsuz ekranının ve menteşeli tasarımının dayanıklılığından emin olmak için böyle bir karar aldı.

Samsung Galaxy Fold Kaç Kez Katlanabilir? (Video)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:27 Kaynak: Teknotalk.com

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