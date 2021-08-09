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Samsung Galaxy kulaklık ve akıllı saatte kampanya - Son Dakika

Samsung Galaxy kulaklık ve akıllı saatte kampanya

09.08.2021 13:01
Samsung Galaxy kulaklık ve akıllı saatte kampanya, System.String[]

Samsung'un 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanyası kapsamında markanın seçili telefonlarından alanlara Galaxy Buds Live, Galaxy Watch Active2 alanlara da aynı ürünün ikincisinde indirim imkanı sağlanacak.

Samsung'un 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanyası kapsamında markanın seçili telefonlarından alanlara Galaxy Buds Live, Galaxy Watch Active2 alanlara da aynı ürünün ikincisinde indirim imkanı sağlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un tasarımı ve inovatif özellikleriyle farkını ortaya koyan Galaxy Buds Live kulaklığına ve Galaxy Watch Active2 akıllı saatine uygun fırsatlarla sahip olunabilecek kampanya başladı.

31 Ağustos'a kadar kampanyaya katılan yetkili Samsung Mağazaları ve Samsung online satış kanalı (shop.samsung.com/tr) üzerinden Samsung Galaxy Note10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold2 model akıllı telefonlardan birini satın alan tüketiciler Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıkta KDV dahil 300 TL indirim kazanacak. Yine 31 Ağustos'a kadar kampanyaya katılan tüm offline ve online satış noktalarında (Samsung bayileri ve 3. taraf fiziki satış noktaları dahil), Galaxy Watch Active2 satın alacak müşteriler de ikinci Galaxy Watch Active2'e yüzde 50 indirim fırsatıyla sahip olabilecek.

Galaxy Buds Live: Mükemmel ses kalitesine sahip şık ve ergonomik kulaklık

Galaxy Buds Live gerçek anlamda ikonik tasarımı ve rahat uyumuyla dikkati çekiyor. AKG'nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+'a kıyasla daha büyük, 12 mm'lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmayı sağlıyor.

Üç ayrı mikrofona ve Voice Pickup Unit'e sahip Galaxy Buds Live ile ayrı olunsa bile kişiler sevdikleriyle aynı odada hissi yaşıyor. Canlı ve ferah ses kalitesi sunan bu kulaklıklar, Aktif Gürültü Önleme özelliği sayesinde kulaklık, çevredeki dünyanın içine girmeye veya dışına çıkmayı sağlıyor.

Galaxy Watch Active2: Tarzınıza uygun akıllı şıklık

Açıklamada yer verilen detaylara göre, günün akıllı saatleri özelliklerinin yanında şık tasarımlarıyla da artık hayatın ve kişisel stilin ayrılmaz birer parçası oluyor. Kullanıcılar Galaxy Watch Active2'nin dijital kadranını kıyafetlerine göre ayarlayabiliyor, şıklıktan ödün vermeden, stil ve ruh hallerine uygun bir saat kadranıyla bildirimlerini ve günlük fiziksel aktivitelerini rahatça takip edebiliyor.

Galaxy Watch Active2, hem vücut hem de zihin sağlığına özen gösteriyor. Kullanıcılar saatin stres takip özelliğini kullanıp önerilen rehberli nefes egzersizlerini uygulayarak streslerini atabiliyorlar. Bileğe mükemmel oturan kavisli bir tasarımın arka yüzünde yer alan sekiz foto diyota sahip Galaxy Watch Active2 ile sağlık durumlarını hiç olmadığı kadar kolaylıkla takip edebiliyorlar. Saatin sağlık takibi özelliği, nabzı kontrol altında tutuyor ve normal seviyelerin üzerine çıkması veya altına düşmesi durumunda kullanıcıya bir uyarı gönderiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Galaxy kulaklık ve akıllı saatte kampanya - Son Dakika


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