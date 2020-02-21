Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli '1' mesajı için özür diledi: Hatayla oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli '1' mesajı için özür diledi: Hatayla oldu - Son Dakika Dünya

Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli '1' mesajı için özür diledi: Hatayla oldu

7 saat önce

Galaxy serisi telefon ve tablet kullananlar dün üst üste, bir kaç saat arayla 'Cihazımı Bul' uygulamasından sadece '1' yazan mesaj aldı. Uygulama, kullanıcılara cihazın yerini tespit etme, kilitleme ve cihazdaki tüm verilerle ilgili kontrol sağladığından, mesajı alanlar endişeye kapıldı.

Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli '1' mesajı için özür diledi: Hatayla oldu, System.String[]

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına yanlışlıkla gönderdiği mesaj için özür diledi.


Şirket, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer 'Cihazımı Bul uygulamasından '1' yazan bir bildirim aldıysanız, bu şirket içinde yapılan bir test aşamasında hatayla oldu ve cihazınıza herhangi bir etkisi bulunmuyor. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İleride benzer hataların tekrarlanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi.

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Twitter, Samsung, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22 
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