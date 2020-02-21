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Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli '1' mesajı için özür diledi: Hatayla oldu
7 saat önce
Galaxy serisi telefon ve tablet kullananlar dün üst üste, bir kaç saat arayla 'Cihazımı Bul' uygulamasından sadece '1' yazan mesaj aldı. Uygulama, kullanıcılara cihazın yerini tespit etme, kilitleme ve cihazdaki tüm verilerle ilgili kontrol sağladığından, mesajı alanlar endişeye kapıldı.
Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına yanlışlıkla gönderdiği mesaj için özür diledi.
Şirket, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer 'Cihazımı Bul uygulamasından '1' yazan bir bildirim aldıysanız, bu şirket içinde yapılan bir test aşamasında hatayla oldu ve cihazınıza herhangi bir etkisi bulunmuyor. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İleride benzer hataların tekrarlanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22
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