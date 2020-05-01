Samsung Galaxy M11 Türkiye'de satışa sunuldu

Siyah, mavi ve menekşe renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulan telefonun detaylarına online mağaza üzerinden ulaşılabiliyor.

Kamera özellikleriyle de öne çıkan telefonun arkasında yer alan parmak izi okuyucusu, desteklenen uygulamalara güvenle giriş yapılmasını ve cihazın kolay açılmasını sağlıyor.

6,4" HD+ Sonsuz-O ekran, 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunan cihazın hafızası microSD kart yardımıyla 512 GB'a kadar da artırılabiliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Galaxy M11 modeli, online mağazası üzerinden Türkiye'de satışa çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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