Samsung Galaxy M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika
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Samsung Galaxy M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

26.05.2022 22:36
Samsung Galaxy M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemde olan Samsung Galaxy M13 5G resmen tanıtıldı. İşte özellikleri

Son dönemde sızıntılarla gündemden düşmeyen Galaxy M13 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görünen ve render görselleri paylaşılan akıllı telefon Samsung'un web sitesinde listelendi. Böylelikle teknik özellikleri belli oldu.

Galaxy M13 5G kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy M13 5G, bugün sessiz sedasız Samsung'un web sitesinde listelendi. Akıllı telefonun fiyat etiketi hariç önemli teknik detayları belli oldu. Cihazda 6,6 inç Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel mevcut.

  • <a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
  • Samsung Galaxy M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

İşlemci tarafında Galaxy A13 LTE'ye de güç veren Exynos 850 karşımıza çıkıyor. 8 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; sekiz adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Ön tarafta F2.2 diyafram aralığına sahip 8 Megapiksel selfie kamerası, arkada ise F1.8 50 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel F2.2 ultra geniş açı ve 2 Megapiksel F2.4 derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ana kameranın 1080p 30 FPS video kaydı yaptığını belirtelim.

Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB seçenekleri mevcut. Aynı zamanda kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı One UI 4.1'i çalıştırıyor. Bunun dışında çift SIM kart, LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C ve Dolby Atmos gibi özellikler de kullanıcılara sunuluyor.

Samsung Galaxy M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Galaxy M13 5G, 15W destekli 5.000 mAh pille geliyor. Son olarak fiyat konusuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak çok yakında Avrupa pazarlarında satışa çıkacağı belirtiliyor.

İşlemciExynos 850Ekran6,6 inç Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panelDepolama64 GB/128 GB Bellek4 GBArka kamera50 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel F2.2 ultra geniş açı ve 2 Megapiksel F2.4 derinlik sensörüÖn kamera8 Megapiksel Batarya15W destekli 5.000 mAhİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı One UI 4.1Diğer özelliklerçift SIM kart, LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, Dolby Atmos, yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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