Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy M30'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy M30'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı

29 dakika önce

Samsung'un giriş seviyede tanıttığı en iddialı modellerden biri olacak Galaxy M20'nin neredeyse tüm özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy M30'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı, System.String[]
Giriş seviyede çok daha rekabetçi bir pozisyona gelmek isteyen Samsung, kısa süre önce Galaxy M10 ve Galaxy M20 modellerini tanıttı. Ancak Samsung, giriş seviye de olsa biraz daha donanımlı bir telefon isteyenler için Galaxy M30 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gerçekleşen sızıntılar, Galaxy M30'un neredeyse tüm özelliklerini ortaya çıkardı.



Galaxy M30 Özellikler (Sızıntı)



6,38 inç 2220 x 1080 piksel Full HD+ ekran


4 GB LPDDR4x RAM, 64 GB eMMC depolama


13MP, f/1.9 diyafram + 5MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera


16MP ön kamera


5.000 mAh batarya


159 mm x 75,1 mm x 8,4 mm boyut


175 gram ağırlık




Galaxy M30'un ne zaman tanıtılacağı hala büyük bir soru işareti. Ancak bazı söylentilere göre Samsung, Galaxy S10 lansmanından kısa süre sonra cihazın lansmanını gerçekleştirecek ve yılın ilk çeyreği bitmeden raflardaki yerini alacak. Samsung Galaxy M30'un diğer modellere kıyasla uygun fiyatlı olması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:45 

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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