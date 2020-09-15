Samsung Galaxy M51, n11.com'da ön siparişe açıldı

Samsung'un yeni üyesi Galaxy M51, 3 bin 799 TL'lik fiyatıyla n11.com'da ön siparişe çıktı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon kullanıcılarının en çok performans beklediği özellikler arasında ilk sırayı alan "pil performansı" yeni Samsung Galaxy M51 ile seviye atlıyor.

Pil kapasitesi ve hızlı şarj desteğiyle pil sorununu ortadan kaldıran Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi M51, gün boyu kesintisiz mobil deneyim imkanı sunuyor.

Samsung'un yeni üyesi, 3 bin 799 TL'lik fiyatıyla n11.com'da ön siparişe açıldı.