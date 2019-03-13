Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Note 10, 5g Teknolojisine Sahip Bir Modelle Gelecek

Samsung Galaxy Note 10, 5g Teknolojisine Sahip Bir Modelle Gelecek

13 dakika önce

Yılın başlarında edinilen bilgilerin üzerine dün ortaya çıkan kodlar eklenince, Note 10'un 5G'li bir versiyona sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung Galaxy Note 10, 5g Teknolojisine Sahip Bir Modelle Gelecek, System.String[]
Yeni amiral gemisi Galaxy S10 akıllı telefonunu lanse ederken Samsung, Galaxy S10'un 5G teknolojisi destekli bir modelinin de ilerleyen dönemlerde tanıtılarak piyasaya sürüleceğini söylemişti. Bu modelin çıkmasına daha bir hayli süre olduğu tahmin edilirken yakın zamanda tanıtılacak olan Galaxy Note 10'un 5G'li versiyonunun da bulunacağı ortaya çıktı.






Yeni teknolojileri ilk edinenlerden olmayı seven kişilerin, Galaxy S10 5G akıllı telefonunun çıkmasını beklemektense Galaxy Note 10'un 5G teknolojisi destekli versiyonunu alacağı tahmin ediliyor. Kullanıcıların 5G teknolojisine sahip bir akıllı telefonu en yakın zamanda kullanma isteğinin, bu hareketin gerçekleşmesine ön ayak olacağı tahmin ediliyor.






Galaxy Note 10'un 5G teknolojisi destekli versiyonunun kod adında 5G'yi belirten bir ek yer olduğu görülüyor. Aynı zamanda, kod adında bu ekin yer almadığı bir Note 10 modeli de kayıtlarda listeleniyor. Samsung Galaxy Note 10 5G'nin, Samsung'un Exynos 9820 yonga seti ve Exynos 5100 5G modem ile gelmesi de öngörülen detaylar arasında.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:30 

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