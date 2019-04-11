Samsung Galaxy Note 10 Dört Farklı Sürümde Karşımıza Çıkabilir

Samsung Galaxy
Note 10, Merakla Beklenen Modelin Sürümleri Nasıl Olacak?
Samsung Galaxy S10 ve varyantlarını gördük, S10, S10+,S10e, peki Note serisinde durum nasıl olacak. Bu yılki amiral gemisi hangi sürümlerle karşımıza çıkacak? Samsung Galaxy Note
10 nasıl bir telefon olacak?
Samsung'un sadece bir model yerine Stylus donanımlı Android akıllı telefon olarak dört farklı modeli piyasaya sürmeyi planladığı şimdilerde konuşuluyor.
Henüz piyasaya sürülmemiş modeller hakkında bilgiler paylaşan ETNews haberine göre Galaxy S10'da olduğu gibi benzer özellikte "segment olarak" aynı strateji izlenebilir. Aynı anda 3 sürümün birden piyasaya sürüldüğünü gördüğümüz S10 modelinde olduğu gibi; ki bunlara S10 5G sürümünü de dahil edersek, Galaxy Note Serisi de dört farklı sürümle karşımıza gelebilir.
Rapora göre Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuna sahip olacak. 6.28inç ve 6.75inç olarak gelecek model "küçük" ve "büyük" olarak adlandırılabilir. Bu modeller 4G LTE'yi desteklerken bunlara Galaxy Note 10 5G modeli de eklenecek.
Raporda Galaxy Note 10 modelinin S10 modelinde olduğu gibi üçlü kamera seti ile geleceği (muhtemelen geniş, ultra geniş ve telefoto kamera), Galaxy Note 10 Plus modelinin ise bu kamerala ilave olarak "Time of Flight (ToF)" özelliğinin ekleneceği derinlik algılayıcı bir kameranın da ha ilave edileceği belirtiliyor.
Raporda teknik özelliklerden daha fazla bahsedilmese de S10 ile aynı özelliklere sahip olması muhtemeldir. Beklentiler arasında Snapdragon 855 mobil işlemci ve 6GB veya 8GB RAM arasında bir RAM kapasitesinin sunulması gerçekçi olur. En az 64GB depolama alanı olması zorunlu.
Samsung'un ekran üzerindeki "Çentik" için farklı uygulamaları var. Infinity-V, Gözyaş damlası veya Infinity-O gibi ekran üzerine açılmış, benim delgeç ekran dediğim şekilleri de mevcut. Muhtemelen delgeç ekranlı yani yani ekrana açılmış oval delikli bir model olarak karşımıza çıkacak.
Ultrasonik Ekran Parmak izi Okuyucu ile gelmesine kesin gözüyle bakıyorum. hızlı kablolu veya kablosuz şarj seçeneği, depolama alanı genişletme için MicroSD yuvası, IP68 seviyesinde su geçirmezlik, kulaklık girişi, stereo hoparlör ve bir S-PEN olası diğer özellikler.
En çok merak edilen ise elbette pil, Note 9 ve S10 plus üzerinde 4.000 mAh'lik bir batarya var ve bundan daha aşağısı biraz hayal kırıklığı yaratabilir.
Samsung Galaxy Note 10 Fiyatı?
Note 9 modelinde gördüğümüz gibi 999.99 Dolardan aşağıya olmaz…