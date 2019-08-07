Samsung Galaxy
Note 10 Tanıtımına Sayılı Günler Kala Bildiklerimiz Neler?
Samsung Galaxy Note
10 Hakkında Bildiğimizi Sandığımız Herşey! Not Alalım!
Samsung'un yeni amiral gemisinin tanıtımına son bir kaç gün kaldı. 7 ağustos 2019 tarihinden Unpacked 2019 adıyla yapılacak resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkan haberler ve sızıntılar arasında kafamız biraz karışmış olabilir.
Emin olduğumuz bir şey varsa da Samsung Galaxy S serisi ve Galaxy Note Serisinin yeni oyuncularını tanıtacak. Bunlara 5G destekli modellerinde kesin olarak ekleneceğini biliyoruz.
Bunlara ek olarak şirketin önceden duyurduğu Galaxy Watch Active 2 ve Galaxy Tab S6 gibi yeni modelleri de var. Özellikle tablet savaşlarını bırakmadığını göstermesi açısından Tab S6 modeli oldukça önemli.
Yine de Tanıtımdan Beklediğimiz Çok Şey VAR!
Samsung Galaxy Note 10 ve Arkadaşları
Tanıtımın yıldızı daha büyük ekranlı, dijital ekranlı cihaz serisinin en yenisi olacak olan Galaxy Note 10 olması bekleniyor. Galaxy S serisi şirketin en çok cihazlarının başında gelse de Note 10 şirket ve meraklıları için her zaman olduğu gibi üst düzey donanım özellikleriyle oldukça önemli.
2 yada 4 model
Şirket bu yıl 6.3 inçlik ve 6.8 inçlik iki Note modeli üzerinde duruyor. Karşılaştırma yapmak açısından S10 modelinin 6.1 inç ekranı, S10 Plus'ın ise 6.4 inçlik ekranı bulunuyor. Standart Galaxy Note ekranın hem S10 Plus'tan hemde geçen yılki 6.4 inçlik Galaxy Note 9'ekranından daha küçük.
Her iki Note 10 modelinde de Samsung'un Infinity-O ekranı kullanılacak. Ekranın tam ortasına delinmiş "Delgeç Ekran" olacak. Elbette sadece ekran boyutları tek fark değil bu iki model arasında…
Mobil işlemci olarak Qualcomm
'un Snapdragon 855 kullanılacak olsa da Note 10 Plus bir kaç açıdan daha iyi geliştirilmiş donanım özellikleri sunacak. Note 10'da 3.500 mAh'lik batarya, 12W kablosuz şarj, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı olacak. MicroSD yuvası olmayacak.
Note 10 Plus'ta ise 4.300 mAh'lik batarya, 20W kablosuz şarj, USB-C şarj i 45W ve genişletmek için MicroSD yuvası olacak.
Note Plus'ta ayrıca arka tarafta ilave edilmiş ToF sensöründen bahsediliyor. Bu sayede daha iyi dernlik efektleri, artırılmış gerçeklik sağlayabilecek bir özellik olarak eklenmiş.
Geliştirilmiş S PEN
Elbette kalemsiz bir "Note" düşünülemez. Bu yıl ilave edilen özellik aslında kalemin hareketleri kontrol eden bir hareket sensörü . Telefon ekranına dokunmadan da işlem yapmanızı sağlayacak. Yeni S-Pen'in bunu nasıl başaracağı net değil.
Kameralar
Her iki modelin de arkasında güncellenmiş üçlü kamera seti olması bekleniyor. f/1.5 – f/2.4 12 MP ana kamera, f/2.2 ultrawide geniş açı kamera ve 12 mp f/2.1 2x zoom telefoto kamera.
Note 10 Plus'ta buna ek olarak dördüncü bir kamera var. Time-of-Flight kamera.
Her iki modelin selfi kameraları 10 MP delgeç ekran.
5G
Bu yıl 5G yılı olması bekleniyordu, nitekim bir çok üretici bu modellerini duyurmaya başladı. S10 5G modeli piyasaya sürüldü. Geciken katlanabilir Galaxy Fold içinde bir 5G sürümü olması bekleniyor. Bu nedenle Note 10 Serisinde de bir 5G modeli olabilir. Bu nedenle toplamda 4 Galaxy Note 10 modeli gelecek olabilir.
3.5 Jack – Eski Kulaklık Girişi Kaldırılıyor
Samsung beklendiği gibi yeni modellerinde artık 3.5mm eski kulaklık girişini öldürüyor. Bence iyi bile dayandı. Bir dönemi bitiriyor.
Galaxy Home
Samsung daha önce Note 9 ile birlikte Galaxy Home'u duyurmuştu. Ancak aradan geçen biy yıl boyunca bu ürünler hakkında ne bir tarih ne de bir fiyat belli oldu. Ancak bu konuda bir kaç dedikodu olsa da kesin bir şey yok.
Galaxy Fold
Bu etkinlikte yer alması bekleniyor. Yine de en heyecan verici telefon olmayacak. Öncesinde yaşanan sorunların giderildiği söylense de, bir kafa karıştırıcı bir yanı olduğu ve başlangıcının son derece kötü olduğunu söyleyebilir. Yine de bu etkinlik cihaz için uygun bir piyasaya sürüş tarihi sunmak için mükemmel bir zaman.
Galaxy Book S
Etkinlik öncesinde gelen haberler göre Microsoft
'un Surface Laptop'larından etkilendiği söylenen Galaxy Book S isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıtılabilir. Snapdragon 855 işlemcili 8GB RAM'li bir model olabilir. Yine de mobil odaklı bir etkinlikte dizüstü duyurmak biraz garip olabilir.
Sürprizler?
Daha önce belirttiğim gibi etkinliğin Note 10 odaklı olması muhtemel ancak yine de bir iki sürpriz olabilir. Geniş OLED ekranlar, Akıllı Buzdolapları vs.
TheVerge