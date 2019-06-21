Samsung Galaxy Note 10 Tanıtım Tarihi? Belli Oldu!

Samsung Galaxy
Note 10 Tanıtım Tarihi
Samsung Galaxy Note
10 Tanıtım Tarihi, Samsung Unpacked 2019 Ne Zaman Gerçekleştirilecek?
Samsung Galaxy Note 10 lansmanının 7 Ağustos'ta yapılması planlandığı bildirildi. Birçok kişi Samsung'un Katlanabilir Galaxy telefonundan haber beklerken; şirket yine de bir sonraki Galaxy Note'u başlatmak için her zamanki büyük etkinliğini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Samsung Başkanı ve CEO
'su DJ Koh, geçen sene 9 Ağustos 2018 tarihinde Brooklyn
City'deki Barclays Center'daki Samsung Unpacked New York
City'de sahneye çıkmıştı. Görünene göre bu kez 7 Ağustos 2019 tarihinde bu gerçekleşecek…
CNET haberine göre, şirketin yıllık Upacked 2019 etkinliğinin 7 Ağustos'ta Brooklyn'deki Barclays Merkezinde gerçekleşmesi bekleniyor.
5G cihazları ve Galaxy Fold ile birlikte, Samsung Galaxy Note 10'un şirketin Premium telefonlardaki hakimiyetini güçlendirmesi bekleniyor. Note Serisi aslında süper boyutlu akıllı telefonların önünü açan bir seri olarak biliniyor. Birde buna katlanabilir ekranlı modellerin eklenmesi oldukça ilginç olacak.
Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Note 9 ile tüketiciler sevinmişti ancak üzerinde yüklü olarak gelen Android sürümü için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. En azından cihazın alıcıları fazla heyecanlanmadı. Benim beklentim bir türlü sorunları giderilemeyen Bixby ve onun dışındaki AI asistanları için güçlü desteklerin sunulması.
Cnet