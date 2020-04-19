Samsung Galaxy Note 20 Elektrik Santraliyle Geliyor: 4.000+ mAh Batarya - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Note 20 Elektrik Santraliyle Geliyor: 4.000+ mAh Batarya - Son Dakika

Samsung Galaxy Note 20 Elektrik Santraliyle Geliyor: 4.000+ mAh Batarya

1 saat önce

Herkesin büyük bir merakla beklediği Samsung Galaxy Note 20 hakkında ilginç detaylar gelmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy Note 20 Elektrik Santraliyle Geliyor: 4.000+ mAh Batarya, System.String[]

Herkesin büyük bir merakla beklediği Samsung Galaxy Note 20 hakkında ilginç detaylar gelmeye devam ediyor. Bu seferki sızıntı daha çok akıllı telefonun batarya gücü ile ilgili.


Akıllı telefonlarda batarya, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Her ne kadar cihazların özellikleri artsa bile yine de kullandıkları enerji pek azalmıyor. Aksine her seferinde çok daha güçlü bataryalara ihtiyaç duyuluyor. Samsung ve Huawei gibi şirketler başta olmak üzere akıllı telefon üreticileri her seferinde çok daha güçlü bataryalar üretiyor. Şimdi ise Samsung yeni amiral gemisi telefonu ile batarya gücünün sınırlarını zorlayacak.


Samsung Galaxy Note 20 yeni sızıntılar


Hatırlayacağınız üzere Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 10 modeli için 3.500 mAh'lik bir batarya tercih etmişti. Bu batarya kullanıcılar tarafından pek beğenilmese bile yine de uzun bir kullanım sağladı.


Şirket ile ilgili gelen sızıntılara göre; Galaxy Note 20 modelinde 500 mAh daha fazla batarya gücü tercih edilecek. Böylece çok daha uzun bir süre kullanım sağlanması amaçlanıyor. Samsung tarafından üretilecek bu yeni akıllı telefonun bir diğer dikkat çeken tarafı ise, hiç şüphesiz kamera özellikleri olacak. Galaxy S10 ile benzer kamera özelliklerinin olması beklenen bu yeni akıllı telefon, yine yüksek kaliteli bir kameraya hazır bir bataryaya sahip olacak.


Samsung tarafından üretilecek bu modelinin 8 çekirdekli Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu ve 5G bağlantısını desteklediği de gelen sızıntılar arasında. Sizce bu yeni akıllı telefon modelinde batarya gücü yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:53 

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