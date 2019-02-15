Samsung Galaxy Note 8 İçin Android Pie Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Samsung'un çeşitli telefonları Android Pie 9.0 güncellemesi almıştı. Galaxy Note 8 kullanıcıları ise uzun süredir bir güncelleme bekliyorlardı.Bulgaristan ve Slovakya'da yaşayan Galaxy Note 8 kullanıcıları sonunda bekledikleri güncellemeye kavuştu. Güncellemeyle birlikte Samsung'un tek el kullanımına özel olarak hazırladığı One kullanıcı arayüzüne kavuşan Galaxy Note 8'ler, aynı zamanda Şubat 2019 Android güvenlik güncellemesinden de faydalanacaklar. Güncellemenin boyutu ise 571 MB olacak.Güncelleme ilk olarak geçen ay başlayan beta programına katılan kullanıcılar için yayınlanacak. Oreo kullanan kişiler de telefonlarını güncelleme şansına sahip olacak.Güncellemeye dair resmi bir changelog yayınlanmamış olsa da arayüzün One UI olacağı bilgisi kesin.Android Pie güncellemesi alıp almadığınızı kendiniz kontrol etmek isterseniz, Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri > Güncellemeleri Elle İndir yolunu izleyebilirsiniz. Güncelleme gözüküyorsa, yazılım güncellemesi kısmından indir ve kur seçeneğiyle kendiniz telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.