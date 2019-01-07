Samsung Galaxy Note8 - Sizin Yorumunuz (Cüneyt Dede)
1 saat önce
Ofisimizi ziyaret eden Cüneyt Dede, sahip olduğu Samsung Galaxy Note8 için Sizin Yorumunuz serimizde kendi görüşünü aktarıyor.
Ofisimizi ziyaret eden Cüneyt Dede, sahip olduğu Samsung Galaxy
Note8 için Sizin Yorumunuz serimizde kendi görüşünü aktarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:36 Kaynak: Youtube
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