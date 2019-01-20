Samsung Galaxy Note9'da ve Note8'de One Uı Neler Sunuyor?
1 saat önce
Samsung'da ilk önce Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerine gelen Android 9 Pie tabanlı One UI güncellemesi şimdi de Samsung Galaxy Note9 için geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:20 Kaynak: Youtube
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