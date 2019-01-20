Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Note9'da ve Note8'de One Uı Neler Sunuyor?

Samsung Galaxy Note9'da ve Note8'de One Uı Neler Sunuyor?

1 saat önce

Samsung'da ilk önce Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerine gelen Android 9 Pie tabanlı One UI güncellemesi şimdi de Samsung Galaxy Note9 için geldi.

Samsung'da ilk önce Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerine gelen Android 9 Pie tabanlı One UI güncellemesi şimdi de Samsung Galaxy Note9 için geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:20 Kaynak: Youtube

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