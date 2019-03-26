Samsung Galaxy Note9 - Sizin Yorumunuz (Mahmut Şahin)
33 dakika önce
Daha önce Samsung Galaxy S6 Edge kullanıcısı olan Mahmut Şahin, Sizin Yorumunuz serimizde Samsung Galaxy Note9 deneyimlerini aktarıyor.
Daha önce Samsung Galaxy S6 Edge kullanıcısı olan Mahmut Şahin, Sizin Yorumunuz serimizde Samsung Galaxy Note9 deneyimlerini aktarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:33 Kaynak: Youtube
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