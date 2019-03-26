Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Note9 - Sizin Yorumunuz (Mahmut Şahin)

Samsung Galaxy Note9 - Sizin Yorumunuz (Mahmut Şahin)

33 dakika önce

Daha önce Samsung Galaxy S6 Edge kullanıcısı olan Mahmut Şahin, Sizin Yorumunuz serimizde Samsung Galaxy Note9 deneyimlerini aktarıyor.

Daha önce Samsung Galaxy S6 Edge kullanıcısı olan Mahmut Şahin, Sizin Yorumunuz serimizde Samsung Galaxy Note9 deneyimlerini aktarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:33 Kaynak: Youtube

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