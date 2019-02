Samsung Galaxy S10 5g, 2019'da Alınabilecek En Canavar Telefon!

Samsung'un Dördüncü S10 Modeli, 5G destekli – Galaxy S10 5G! Samsung Galaxy S10 5G modeli bu yıl alınabilecek en üstün özellikli modellerden birisi olabilir.

Samsung, üç yeni S10 modelleri, Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modelleri etkinlikte duyuruldu. Ancak tüm bunları yeterli bulmayanlar için bir dördüncü model daha var. San Francisco'daki Unpacked 2019 etkinliğinde dördüncü bir versiyon (5G'yi destekleyen ilk telefon) Samsung 5G S10 modeli de dikkat çekti.



Samsung Galaxy S10 5G sadece 5G destekli şebekelerde çalışan bir telefondan daha fazlası. S10 ve S10 plus modelinden daha büyük batarya ve üç kamera yerine dört kamerası bulunan yeni bir Galaxy S serisi bir telefon.



Telefon mutlak bir özellik canavarı olarak tanımlanıyor.



Samsung Galaxy S10 5G Özellikleri Nelerdir?





6.7 inç ekran ile Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S serisinden herhangi bir telefonun en büyük ekranına sahip olacak. Samsung, telefonun boyutlarının Galaxy Note 9'larla aynı olacağını söylüyor.



Ekran boyutunu daha iyi anlamak için, Galaxy Note 9 6.4 inç, S10 Plus'ta 6.4 inç, S10 ise 6.1 inç, S10e 5.8 inçlik ekrana sahip.



Galaxy S10 5G devasa bir bataryaya sahip. Galaxy S serisinin en büyüğü 4.500 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Note 9'un bataryası 4.000 mAh'lik olduğunu ve 5G'nin bataryayı hızla tüketebileceğinden daha büyük olması gerçekten önemli.



5G desteklemeyen S10 modellerinde olduğu gibi 5G sürümlü bu modelde de Qualcomm'un Snapdragon 855 yongası kullanılıyor. 256GB depolama alanı ve 8GB RAM var. Ancak MicroSD yuvası olmadığı için depolama alanını bir şekilde büyütmek imkansız.



Arka kamera özelliklerinde mevcut üç kameraya (geniş, telefoto ve ultra geniş) ilave derinlik bilgilerini daha iyi almak için Time to Flight özellikli 3D kamerası ilave edilmiş. Samsung bunun özellikle Portre Fotoğraflarını geliştireceğini söylüyor.



Samsung Galaxy S10 5G modelinin kalan diğer özellikleri S10 ve S10 plus ile aynı.



Hızlı şarj

Hızlı kablosuz şarj 2.0

Kablosuz PowerShare

IP68 su ve toza dayanıklı

3.5mm kulaklık jakı

10 megapiksel selfi kamera + derinlik sensörü



Samsung Galaxy S10 5G modeli 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak. Elbette 5G şebekesine geçen ülkelerde.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

