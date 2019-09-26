Samsung, Galaxy S10'a en yeni Note 10 özelliklerini taşıyor

Samsung Galaxy S10'a en yeni özellikleri taşıyor

Yeni Galaxy S10 Güncellemesi hakkında detaylar…



Samsung Galaxy Note 10'nun AR – Artırılmış Gerçeklik ve kamera özellikleri Galaxy S10'a taşıyor. Elbette DeX bu paketin bir parçası olacak.



Bir Galaxy S10 sahibiyseniz, en azından Galaxy Note 10'un yazılım özellikleri için bir dünya para harcamanıza gerek kalmayabilir. Samsung Note 10'nun bazı yazılım özelliklerini S10'a taşıyacak güncelleme yayınlamaya başladı.



En önemlisi, bu güncellemenin içerisinde kamera özellikleri de yer alıyor. S10 modellerinde en azından daha hassas çekimler yapabilmek için Canlı Odak özelliğini kullanmak, öndeki kamera için Gece Modu'nun kullanmak ve göreceli olarak titremeyen görüntüleri yakalamak için Super Steady özelliğini kullanmak mümkün olacak.



Bitmedi, aynı zamanda S10 cihazınız ile masaüstü bilgisayarınız arasında daha sıkı bir entegrasyon imkanı bu güncellemede mevcut. DeX for PC support ile Windows ve Mac bilgisayarınıza Pencereli Bir Mobil Arayüz getirmek artık daha hızlı ve kolay.



Güncellemenin tam olarak hangi ülkeye ne zaman sunulacağına dair kesin bir bilgi yok. Ancak SamMobile Almanya ve İsviçre'de kullanılan Exynos tabanlı S10 modelleri için bu güncellemenin mevcut olduğunu bildiriyor. Snapdragon'lu modeller için bir süre daha beklemek gerekebilir. Note 10'un gelişinden sonra bir nebze daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.



Yeni Galaxy S10 Güncellemesi, Note 10'nun AR ve Kamera Özelliklerini Taşıyor