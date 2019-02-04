Samsung Galaxy S10 Ailesi, Wi-Fi 6 Desteğiyle Gelecek
1 saat önce
Samsung'un bu ay tanıtacağı ve şirketin amiral gemileri olacak olan S10 ailesi OLED ekranda Infinity-O tasarımı gibi birçok yenilikle gelecek. Bu yeniliklerden yeni ortaya çıkanı ise çok daha hızlı bağlantı sunacak olan Wi-Fi 6.
Samsung
'un yakında gerçekleşecek olan Unpacked 2019 etkinliğinde tanıtacağı S10 serisi akıllı telefonlar, bir zamanlar 802.11ax olarak da bilinen Wi- Fi
6 desteğiyle beraber gelecek. Daha geniş kapsama alanı ve daha hızlı bir bağlantı sunan Wi-Fi 6, S10 ailesinin küçük ve "ucuz" versiyonu S10E'de de yer alacak.
Samsung bu atılımı yaparak Wi-Fi 6'yı kullanan ilk telefonları üreten şirket olacak. Snapdragon 855'ın kendisinde de daha hızlı bağlantıya izin veren Wi-Fi standardı desteklendiğinden, şirketin bu konuda çok zorlanmadığını tahmin etmek güç değil.
Yeni standardı kullanabilmek içinse bunu destekleyen routerların bulunması gerektiğini de söylemeden geçemeyiz. Her ne kadar şu an piyasada bu routerların sayısı oldukça az olsa da S10'ların en azından ileriye dönük telefonlar olduğunu biliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:45
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