Samsung Galaxy S10 Ailesinin En Gerçekçi Fotoğrafları Yayınlandı

Yaptığı sızıntılarla ünlü Evan Blass, bugün açığa çıkardığı fotoğraflar aracılığıyla kafamızda net bir görsel oluşturdu. Serinin nispeten ucuz telefonu S10e'nin arkada iki, önde bir kameraya sahip olduğu da sızıntıların sonucunda ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra cihazın diğer iki telefonun aksine düz bir ekranla geleceği de öğrenildi.ABD'de Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra 3.100 mAh'lik bir bataryayı bünyesinde barındıracak cihaz 5,8 inçlik Super AMOLED bir ekranla satışa sunulacak ve 6 GB RAM'in yanı sıra 128 GB'lık bir dahili depolamayı da kullanıcılara sağlayacak.Galaxy S10'u da görebildiğimiz fotoğraflarda cihazın 6,1 inçlik Super AMOLED bir ekranla geldiğini söyleyebiliriz. Snapdragon 855'ten gücünü alan cihaz 6 GB RAM/ 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/ 512 GB dahili depolama olarak iki seçenek halinde kullanıcılara sunulacak. 3.400 mAh'lik bir bataryaya bünyesinde yer verecek cihaz, arkada üç, önde ise iki adet kameraya sahip olacak.