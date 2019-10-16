Samsung Üyeleri Uygulaması Aracılığıyla Android 10 Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu.

Samsung Galaxy S10 Cihazları için Android 10 Beta Yayınladı.



Samsung Galaxy S10 cihazları için Android 10 Beta sürümünü yayınladı. Şirket bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü One UI yazılımının da yenilenmiş bir versiyonunu kullanıcı beğenisine sunuyor.



Android'in yeni sürümünde yeniden tasarlanmış daha küçük bildirimler, gelişmiş karanlık modu ve odak modu gibi Android 10 özelliklerini içerdiği belirtiliyor.



Basın bülteninde tam olarak hangi ülkelerin beta sürümüne sahip olacağı belirtilmiyor ancak SamMobile bunun Güney Kore, Almanya ve ABD'de ilk olarak kullanılmaya başlanacağını belirtiyor. Samsung Member App üzerinden beta sürümünün olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.



Android 10 Beta sürümünü alacak modeller Galaxy S10E, S10, S10 Plus ve S10 5G.



Her zaman olduğu gibi bunun bir beta sürüm olacağı ve risklerinin olabileceğini unutmayın.