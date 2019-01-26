Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10'da Bitcoin Severler İçin Sürpriz Var!

Samsung Galaxy S10'da Bitcoin Severler İçin Sürpriz Var!

19 dakika önce

Samsung'un Yeni Amiral Gemisinde Bitcoin Severler için Sürpriz Var! Samsung Galaxy S10 Sızıntısı Kripto Para Cüzdanına İşaret Ediyor.

Samsung Galaxy S10'da Bitcoin Severler İçin Sürpriz Var!, System.String[]
Samsung'un Yeni Amiral Gemisinde Bitcoin Severler için Sürpriz Var!


Samsung Galaxy S10 Sızıntısı Kripto Para Cüzdanına İşaret Ediyor. Kutusundan çıkar çıkmaz sanal bir kripto para cüzdanınız artık var. Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı Yüklü Geliyor! İşte Detaylar!

Samsung Galaxy S10 hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Ancak bu sefer olay cihazın sahip olduğu bir özellik. Gregory ve Ben Geskin Samsung'un Blockchain Keystore'unun fotoğrafını paylaştı. Görünüşe göre, var olan kripto para cüzdanınız yoksa, artık cihaz ile bir tane otomatik olarak gelecek.

Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı Yüklü Geliyor


Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı – Samsung Blockchain KeyStore görünüşe göre yalnızca Ethereum'u destekliyor gibi gösteriyor olsa da; SamMobile kaynaklarına göre Bitcoin, Bitcoin Cash ve ERC20 içinde destek beklendiğini söylüyor.

Samsung Blockchain Keystore


Sızıntı ayrıca beklendiği gibi normal S10 modellerinin sağ tarafındaki yeni delikli selfi kamerasını da gösteriyor. Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı 'nın daha ilk gününde hazır olup yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağı kesin olarak henüz belli değil elbette. Ancak bunu görmek için uzun zaman beklemek zorunda kalmayacağız. Zira şirket 20 Şubat'ta yeni modellerini resmi olarak tanıtıyor. Blockchain Keystore'dan da bahsetmesi yüksek bir olasılık.

İnsanların Galaxy S10 almasını doğrudan etkilemeyecek ancak dijital paraya yatırım yapmayı bir anlamda kolaylaştırabilir.

New #GalaxyS10 live images leak with 'Samsung Blockchain KeyStore'

(images via @GregiPfister89) pic.twitter.com/g0FipTooe6

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 23 Ocak 2019

SamMobile
Ben Geskin (Twitter)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Aziz, Bugün Galatasaray'la Sözleşmesini Feshedecek Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı

Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 04:07:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10'da Bitcoin Severler İçin Sürpriz Var!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]