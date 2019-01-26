Samsung Galaxy S10'da Bitcoin Severler İçin Sürpriz Var!

Samsung
'un Yeni Amiral Gemisinde Bitcoin Severler için Sürpriz Var! Samsung Galaxy
S10 Sızıntısı Kripto Para Cüzdanına İşaret Ediyor. Kutusundan çıkar çıkmaz sanal bir kripto para cüzdanınız artık var. Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı Yüklü Geliyor! İşte Detaylar!
Samsung Galaxy S10 hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Ancak bu sefer olay cihazın sahip olduğu bir özellik. Gregory ve Ben Geskin Samsung'un Blockchain Keystore'unun fotoğrafını paylaştı. Görünüşe göre, var olan kripto para cüzdanınız yoksa, artık cihaz ile bir tane otomatik olarak gelecek.
Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı Yüklü Geliyor
Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı – Samsung Blockchain KeyStore görünüşe göre yalnızca Ethereum
'u destekliyor gibi gösteriyor olsa da; SamMobile kaynaklarına göre Bitcoin, Bitcoin Cash ve ERC20 içinde destek beklendiğini söylüyor.
Samsung Blockchain Keystore
Sızıntı ayrıca beklendiği gibi normal S10 modellerinin sağ tarafındaki yeni delikli selfi kamerasını da gösteriyor. Samsung Galaxy S10 Kripto Para Cüzdanı 'nın daha ilk gününde hazır olup yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağı kesin olarak henüz belli değil elbette. Ancak bunu görmek için uzun zaman beklemek zorunda kalmayacağız. Zira şirket 20 Şubat'ta yeni modellerini resmi olarak tanıtıyor. Blockchain Keystore'dan da bahsetmesi yüksek bir olasılık.
İnsanların Galaxy S10 almasını doğrudan etkilemeyecek ancak dijital paraya yatırım yapmayı bir anlamda kolaylaştırabilir.
New #GalaxyS10 live images leak with 'Samsung Blockchain KeyStore'
(images via @GregiPfister89) pic.twitter.com/g0FipTooe6
— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 23 Ocak 2019
SamMobile
Ben Geskin (Twitter
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