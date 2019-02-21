Samsung Galaxy S10 Elimizde
1 saat önce
Samsung'un yeni telefon modellerinden olan Galaxy S10'u tanıtılması ile beraber elimizde aldık ve genel özellikleriyle kullanım fonksiyonlarına göz attık.
Samsung
'un yeni telefon modellerinden olan Galaxy S10'u tanıtılması ile beraber elimizde aldık ve genel özellikleriyle kullanım fonksiyonlarına göz attık.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:49 Kaynak: Youtube
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