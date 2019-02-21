Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10 Elimizde

Samsung Galaxy S10 Elimizde

1 saat önce

Samsung'un yeni telefon modellerinden olan Galaxy S10'u tanıtılması ile beraber elimizde aldık ve genel özellikleriyle kullanım fonksiyonlarına göz attık.

Samsung'un yeni telefon modellerinden olan Galaxy S10'u tanıtılması ile beraber elimizde aldık ve genel özellikleriyle kullanım fonksiyonlarına göz attık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:49 Kaynak: Youtube

Samsung, Genel
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