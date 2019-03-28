Samsung Galaxy S10+'ın Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #10
2 saat önce
Hardware Plus'ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizin son üyesi Samsung Galaxy S10+ oluyor.
Hardware Plus'ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizin son üyesi Samsung Galaxy S10+ oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:28 Kaynak: Youtube
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