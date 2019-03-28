Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10+'ın Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #10

Samsung Galaxy S10+'ın Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #10

2 saat önce

Hardware Plus'ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizin son üyesi Samsung Galaxy S10+ oluyor.

Hardware Plus'ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizin son üyesi Samsung Galaxy S10+ oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:28 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Genel
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