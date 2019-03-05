Samsung Galaxy S10+ İncelemesi | En İyi Samsung Telefonu Mu?
1 saat önce
Samsung Galaxy S10+ incelemesi ile karşınızdayız. Peki Samsung'un en iyi telefonu, aynı zamanda en iyisi olmayı başarıyor mu? Videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy
S10+ incelemesi ile karşınızdayız. Peki Samsung'un en iyi telefonu, aynı zamanda en iyisi olmayı başarıyor mu? Videomuzda görebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:52 Kaynak: Youtube
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