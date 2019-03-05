Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10+ İncelemesi | En İyi Samsung Telefonu Mu?

Samsung Galaxy S10+ İncelemesi | En İyi Samsung Telefonu Mu?

1 saat önce

Samsung Galaxy S10+ incelemesi ile karşınızdayız. Peki Samsung'un en iyi telefonu, aynı zamanda en iyisi olmayı başarıyor mu? Videomuzda görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10+ incelemesi ile karşınızdayız. Peki Samsung'un en iyi telefonu, aynı zamanda en iyisi olmayı başarıyor mu? Videomuzda görebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:52 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Samsung, Genel
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