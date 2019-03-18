Samsung Galaxy S10+ Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)
1 saat önce
10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Samsung Galaxy S10+ oluyor.
10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Samsung Galaxy
S10+ oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:38 Kaynak: Youtube
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