Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10+ Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

Samsung Galaxy S10+ Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

1 saat önce

10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Samsung Galaxy S10+ oluyor.

10 dk PUBG Mobile ve 10 dk 4K 60fps video kaydı ile ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Samsung Galaxy S10+ oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:38 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10+ Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]