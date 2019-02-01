Samsung Galaxy S10'ların Fiyatları Ortaya Çıktı (Güncel Böbrek Fiyatları Ektedir)

Samsung'un en güncel amiral gemisi olan Galaxy S10 ile ilgili neredeyse tüm bilgilere sahibiz. Dolayısı ile artık merak edilen asıl konu cihazların fiyatları olmuş durumda. Samsung, Galaxy S10 ile birlikte tasarımını çok ciddi şekilde güncellerken, donanımında ciddi bir sıçrama yapıyor.Yeni gerçekleşen bir sızıntı, Samsung Hollanda'nın Galaxy S10 serisi için belirlediği fiyatları ortaya çıkardı. Bu fiyatlar Hollanda için geçerli olsa da tüm Avrupa Birliği'nde buna yakın fiyatların olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca cihazların Avrupa fiyatının ortaya çıkması, Türkiye fiyatının da tahmini konusunda ciddi ipuçları sağlıyor.Samsung Galaxy S10e6GB RAM + 128GB depolama alanı - 749 EuroMavi, sarı, beyaz, siyah ve yeşil renk seçenekleriSamsung Galaxy S106GB RAM + 128GB depolama - 899 Euro8GB RAM + 512GB depolama - 1,149 EuroSiyah, beyaz, yeşil ve mavi renk seçeneklerSamsung Galaxy S10+6GB RAM + 128GB depolama - 999 Euro8GB RAM + 512GB depolama - 1,249 Euro12GB RAM + 1TB depolama - 1,499 Euro (Kesin değil)Geçtiğimiz yılın fiyatları ile karşılaştırdığımızda Samsung'un bariz bir fiyat artışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son bir yıl içinde Türk Lirası'nın döviz kuru üzerindeki değer kaybını da göz önünde bulundurursak Samsung Galaxy S10'ların Galaxy S9'lara göre çok ciddi bir fiyat artışı ile satışa sunulacağını söyleyebiliriz.