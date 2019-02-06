Samsung Galaxy S10'ların Tanıtım Tarihi, Saatine Kadar Belli Oldu

Bir Twitter kullanıcısı olan Reza Naufal, Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S10'lar ile ilgili önemli bir poster yayınladı. Yayınlanan poster, Endonezya için Galaxy S10 lansman tarihi ile birlikte cihazların ne zaman ön siparişe sunulacağını da ortaya çıkarmış oldu.Aşağıda görmüş olduğunuz posterde Samsung Galaxy S10'un Unpacked etkinliğinin 21 Şubat'ta gerçekleşeceği yazıyor. Ancak cihaz tanıtıldığı sırada saat farkından dolayı tarihler lansmanın gerçekleştiği Birleşik Devletler'de ve ülkemizde 20 Şubat'ı gösteriyor olacak.Bununla birlikte yine postere göre Galaxy S10'ların ön siparişleri Endonezya'da 22 Şubat itibarıyla başlayacak. Bir başka deyişle 21 Şubat'tan itibaren Türkiye'de Galaxy S10 için ön sipariş verebileceksiniz. Ne yazık ki cihazların fiyatı ile ilgili bir bilgi henüz elimize ulaşmış değil.Bununla birlikte YouTuber Marques Brownlee, Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S10'un maket ürünleri ile bir video çekti ve cihazların tasarım anlamında bir önceki Galaxy S modellerine ve Galaxy Note9'a göre tasarımda ne kadar yenilik getirdiğini karşılaştırdı. Videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.