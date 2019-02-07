Samsung Galaxy S10 Modelleri Yeni Nesil Wifi 6 Destekleyecek

Samsung
, Yeni Nesil WiFi Teknolojisini Yeni Amiral Gemisi Telefonlarında Destekleyecek! Samsung Galaxy
S10 Modelleri Yeni Nesil WiFi 6 Destekleyeceği Ortaya Çıktı!
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10 modellerinin düzenlenecek bir etkinlikle duyurulmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Ancak yeni modellerin sahip olacağı özellikler de bir bir ortaya daha fazla çıkıyor. Samsung Galaxy S10 Modelleri Yeni Nesil WiFi Destekleyecek. İşte Detaylar!
Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10 telefonları, bu yıl çok daha geniş bir WiFi 6 (802.11ax) teknolojisini destekleyecek. Yeni Nesil Kablosuz ağın adı olan WiFi 6, aynı zamanda telefonlarınızın çok daha uzun batarya sürelerine sahip olmasını sağlayacak. Zira WiFi 6'ya bağlı bir cihaz çok daha az enerji harcayacak.
Droid Life'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre şirketin 3 yeni Galaxy S10 modeli de FCC kayıtlarına göre WiFi 6 Teknolojisini Destekliyor.
Samsung Galaxy S10 Modelleri Yeni Nesil WiFi 6
Samsung'un bu ay "20 Şubat'ta" kesin olarak açıklayacağı S10 serisi, WiFi 6'yı sunan ilk telefonlar arasında olacak.
Muhtemelen diğer amiral gemisi Android Telefonlar da Qualcomm
'un WiFi 6 ve 5G Destekli Snapdragon 855 mobil işlemcisini kullanacak. Elbette evinizdeki kablosuz ağınız henüz bu teknolojiyi desteklemiş olmasa bile, en azından geleceğe bir hazırlık yapıyor olacaksınız.
WiFi 6 daha sağlam, daha hızlı internet sağlıyor, özellikle evinizde birden çok cihaz varsa bu cihazların pillerinin daha az zorlanmasına yardımcı olur. Yine de bu destekten faydalanmak için Evimizdeki Kablosuz Modemleri WiFi 6 Destekli olanlarla değiştirmek zorunda kalabiliriz.
TheVerge
Federal Communications Commission (1), (2), (3)