Samsung Galaxy S10, Nokia 9 ve Lg G8 Karşılaştırması: Bolca Kamera Var

Telefon Fotoğrafçılarını Sevindiren Modellerin Karşılaştırması: Galaxy S10, Nokia
9 ve LG G8 Karşılaştırması
Galaxy S10, Nokia 9 ve LG G8 Karşılaştırması TABLO!
Bu yıl amiral gemilerinin en önemli özelliklerinden birisi sahip oldukları geliştirilmiş kamera özellikleri ve arttırılmış kamera sayıları. Akıllı telefon üreticileri geçtiğimiz yıl özellikle OLED ekranlar ve neredeyse çerçevesiz ekranlı telefonlar üretmeye odaklanmışlardı. Bu yılın modası ise hangisinin kamerası daha iyi ve kimin kamera sayısı daha fazla. ?? Samsung
ve LG gibi şirketler özellikle akıllı telefonların kamera sayılarını özellikle arka tarafta arttırmaktan geri kalmadılar.
"İronik olarak ben bunu bir ara 3 bıçaklı, hatta 5 bıçaklı tıraş bıçaklarının bir ara giderek arttığı bir döneme benzetiyorum. O zamanlar işin boyutu o kadar istenmiyor durumlara gittiki sosyal medyada 10 bıçaklı resimler paylaşılmaya başlanmıştı. Ancak iş mobil kullanıcılar olduğunda sadece kamera sayılarını artırmak yetmiyor. Onlara çok daha fazla özellikler eklemek zorundasınız. Görünen o ki bu yıl amiral gemisi telefon üreticileri bu konuya odaklanmış."
MWC 2019 ile resmi olarak tanıtılan Samsung S10, Nokia 9 ve LG G8 modelinin karşılaştırmalı özellikler tablosuna bakabilirsiniz. Samsung Galaxy
S10, Nokia 9 ve LG G8 Karşılaştırması
GALAXY S10
NOKIA 9
LG G8 THINQ
Pricing
starts at $900
$699
Not available
Dimensions
149.9 x 70.4 x 7.8mm (5.9 x 2.77 x 0.31 inches)
155 x 75 x 8mm (6.1 x 2.95 x 0.31 inches)
151.9 x 71.8 x 8.4mm (5.98 x 2.83 x 0.33 inches)
Weight
157g (5.54 ounces)
172g (6.07 ounces)
167g (5.89 ounces)
Screen size
6.1 inches
5.99 inches
6.1 inches
Screen resolution
2,960 x 1,440 (550 ppi)
2,880 x 1,440 (538 ppi)
3,120 x 1,440 (564 ppi)
Screen type
Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED
QHD+ pOLED
OLED FullVision
Battery
3,400 mAh
3,320 mAh
3,500 mAh
Internal storage
128/ 512 GB
128 GB
128 GB
External storage
micro SD
None
micro SD
Rear camera(s)
Three cameras:
Ultra-wide, 16MP, f/2.2
Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4
Telephoto, 12MP, f/2.4
Five cameras:
2x RBG, 12MP, f/1.82
3x mono, 12MP, f/1.82
Three cameras:
Main, 12MP, f/1.5
Ultra-wide, 16MP, f/1.9
Telephoto, 12MP, f/2.4
Front camera(s)
Dual pixel, 10MP, f/1.9
20MP
8MP, f/1.7
Video capture
4K with HDR10+
4K at 30fps
4K at 60fps
SoC Qualcomm
Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 845
Qualcomm Snapdragon 855
CPU
2.8GHz octa-core
2.8GHz octa-core
2.84GHz octa-core
GPU
Adreno 640
Adreno 630
Adreno 640
RAM
8GB
6GB
6GB
WiFi
Dual band, 802.11ac/ax
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac
NFC
Yes
Yes
Yes
Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0
Operating system
Android 9.0
Android 9.0
Android 9.0
Other features
IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless charging
IP67 certified, USB-C, Qi wireless charging
IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, Qi wireless charging
Engadget