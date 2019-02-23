Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10+, Note9, S9+ ve Note8 Video Karşılaştırma!

Samsung Galaxy S10+, Note9, S9+ ve Note8 Video Karşılaştırma!

30 dakika önce

Samsung Galaxy S10+'ın ofisimize ulaşmasının ardından ilk olarak soluğu yeniden Fatih Korusu'nda alarak Samsung ailesinin S10'dan önce piyasaya sürdüğü en iyi 3 telefon ile kıyasladık.

Samsung Galaxy S10+'ın ofisimize ulaşmasının ardından ilk olarak soluğu yeniden Fatih Korusu'nda alarak Samsung ailesinin S10'dan önce piyasaya sürdüğü en iyi 3 telefon ile kıyasladık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:12 Kaynak: Youtube

Fatih, Samsung, Samsung Galaxy, Genel
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