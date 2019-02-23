Samsung Galaxy S10+, Note9, S9+ ve Note8 Video Karşılaştırma!
30 dakika önce
Samsung Galaxy S10+'ın ofisimize ulaşmasının ardından ilk olarak soluğu yeniden Fatih Korusu'nda alarak Samsung ailesinin S10'dan önce piyasaya sürdüğü en iyi 3 telefon ile kıyasladık.
Samsung Galaxy
S10+'ın ofisimize ulaşmasının ardından ilk olarak soluğu yeniden Fatih
Korusu'nda alarak Samsung ailesinin S10'dan önce piyasaya sürdüğü en iyi 3 telefon ile kıyasladık.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:12 Kaynak: Youtube
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