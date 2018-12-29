Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10 Plus'ın 1tb Depolama Alanıyla Geleceği Bildiriliyor

Samsung Galaxy S10 Plus'ın 1tb Depolama Alanıyla Geleceği Bildiriliyor

9 dakika önce

Samsung Galaxy S10 Plus'ın 1TB Depolama Alanıyla Geleceği Bildiriliyor Samsung Galaxy S10 Plus 1TB Depolama Alanına Sahip Olabilir.

Samsung Galaxy S10 Plus'ın 1tb Depolama Alanıyla Geleceği Bildiriliyor, System.String[]
Samsung Galaxy S10 Plus'ın 1TB Depolama Alanıyla Geleceği Bildiriliyor


Samsung Galaxy S10 Plus 1TB Depolama Alanına Sahip Olabilir.

Samsung Galaxy S10 resmi olarak tanıtılması hala bir kaç ay uzakta olmasına rağmen, söylentiler hız kesmiyor,  devam ediyor. Bunların sonuncusu Gizmodo UK tarafından geliyor.  Telefonun tüm sürümleri, başlangıç tarihleri ve depolama alanları ve ekran boyutlarına kadar İngiltere özelinde açıklanıyor.

Son raporlar 2019 Şubat ayında Barselona'da düzenlenecek MWC2019'da resmi olarak duyurulacağı yönünde. Ön Siparişlerin başlayacağı tarih ise 8 Mart.

Telefon üç ekran boyutunda, S10 Lite 5.8 inçlik ekrana sahip olurken; S10 6.1 inçlik ekran, s10 Plus ise 6.4inçlik ekrana sahip olacak. Bu özelliklerin Evan Blass'ın bir kaç gün önce açıkladığı bilgiler ile aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un bu modelinin "Beyond" kod adı ile isimlendirildiğini hatırlıyoruz.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb

— Evan Blass (@evleaks) 8 Aralık 2018

Yeni raporun en önemli ayrıntıları arasında İngiltere Fiyatları ve sahip oldukları depolama alanı ile ilgili geliyor. Galaxy S10 Lite 669 £. S10 sürümlerinde 128GB depolama alanına sahip olan model £799. 512GB depolama alanına sahip olan ise £999.

Son olarak S10 Plus'ın ise 128GB depolama alanlı sürümü £899, 512GB'lık sürümü £1099, 1TB Samsung Galaxy S10 Plus'ın ise £1.399 olduğu belirtiliyor.

Samsung Galaxy S10 Plus 1TB Özellikleri, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu?


Gizmodo'nun haberinde telefonlarla ilgili bir kaç değişik ayrıntı daha veriliyor. Bunlardan birisi 10 lansmanında 5G desteğinin verilmeyeceği. Ancak bu desteğin 2019 ortasına kadar verilebileceğinden de bahsediliyor. Ayrıca tüm telefonların Samsung'un yeni Infinity-O delikli ekranına sahip olacağı, ekran içi parmak izi okuyucusunun Samsung'a özel ultrasonik olacağıda belirtilmiş.

Samsung Galaxy S10 Sürümleri ve Türkiye Fiyatları Nasıl?

Mashable

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:45 Kaynak: Teknotalk.com

İngiltere, Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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