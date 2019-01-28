Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10 Plus'ın Tasarımı ile Ateş Ettiğini Gösteren İki Yeni Fotoğraf

Samsung Galaxy S10 Plus'ın Tasarımı ile Ateş Ettiğini Gösteren İki Yeni Fotoğraf

37 dakika önce

Twitter'da paylaşılan iki yeni Galaxy S10+ görseli, Samsung'un tasarım konusunda nasıl bir ilerleme kaydettiğini ve en büyük rakibi Apple ile aradaki farkı nasıl açtığını göster önüne seriyor.

Samsung Galaxy S10 Plus'ın Tasarımı ile Ateş Ettiğini Gösteren İki Yeni Fotoğraf, System.String[]
Akıllı telefon endüstrisinin gözü kulağı tanıtılmasına bir aydan kısa süre kalmış olan Galaxy S10 ailesine dönmüş durumda. Her gün gerçekleşen sızıntılara iki yeni görsel daha eklendi ve Samsung'un 2019 model premium akıllı telefonu Galaxy S10+ bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.




Galaxy S10 serisi ile ilgili daha önce pek çok sızıntı gerçekleştirmiş olan Ice Universe ve Sudhanshu Ambhore'un paylaştığı iki Galaxy S10+ görseli, daha önceki Galaxy S10 sızıntıları ile tutarlılık gösteriyor. Bununla birlikte iki görsel arasında bazı kritik farkların bulunması, en azından birinin sahte görsel olduğunu akıllara getiriyor.

Ice Universe'ün paylaşmış olduğu görselde Galaxy S10+'ta neredeyse hiç yan çerçeve bulunmadığını görüyoruz. Buna karşın cihazın nispeten kalın alt ve üst çerçeveleri bulunuyor. Çift ön kamera ekranın sağ üst köşesinde bulunuyor. Bu nedenle şarj ve hücresel veri ikonları bir miktar sola kaymış durumda.

Sudhanshu Ambhore'un paylaştığı görselde ise cihazın daha kalın yan çerçeveleri fakat daha ince üst ve alt çerçeveleri bulunuyor. Dahası, Sudhanshu Ambhore'un'un paylaştığı görselde ekranın sol üst köşesinde bulunan saat göstergesinin, şarj ikonları ile simetrik olacak şekilde ekranın ortasına kaydırıldığını görüyoruz.




Hangi fotoğrafın gerçek, hangi fotoğrafın photoshop ürünü olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz ancak Sudhanshu Ambhore'un paylaştığı görseldeki cihaz bir miktar daha gerçeğe yakın görünüyor. Cihazın nihai tasarımını görmek için 20 Şubat'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğine kadar sabretmemiz gerekiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:44 

Samsung, Teknoloji
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