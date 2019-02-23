Samsung Galaxy S10 Plus, İphone Xs Max ve Pixel 3xl Karşılaştırması
12 dakika önce
Yeni Samsung Galaxy S10 Rakiplerine Karşı! Kamera Özellikleri Bir Başlangıç Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.
Yeni Samsung Galaxy S10 Rakiplerine Karşı! Kamera Özellikleri Bir Başlangıç
Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.4 inçlik bu yeni cihazın size "Wow" dedirtecek daha bir çok özelliği de mevcut. Peki piyasadaki rakiplerine göre artıları ve eksileri neler?
Samsung'un yeni 6.4 inçlik Galaxy S10+/ Galaxy S10 Plus modeli herhangi bir sınırı zorlamıyor ancak, şirketin ilk Dinamik AMOLED ekranlı modeli olarak yerini aldı. Yeni üçlü kamera seti ile gerçekten öne çıkıyor. Bununla birlikte 2019 model büyük Samsung el cihazını rakiplerinden ayıran tek özellik bu değil. Piyasadaki rakipleri Pixel 3 XL ve iPhone XS MAX ile karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakmanız yeterli.
Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması
GALAXY S10+
PIXEL 3 XL
IPHONE XS MAX
Pricing
starts at $1000
$899/ $999
$1,099/ $1,249/ $1,449
Dimensions
157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.2 x 2.92 x 0.31 inches)
158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)
157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.2 x 3.05 x 0.30 inches)
Weight
175g (6.17 ounces)/ 198g (6.98 ounces)
184g (6.49 ounces)
208g (7.34 ounces)
Screen size
6.4 inches (162.56 mm)
6.3 inches (160mm)
6.5 inches (165.1 mm)
Screen resolution
2,960 x 1,440 (522 ppi)
2,960 x 1,440 (523 ppi)
2,688 x 1,242 (458 ppi)
Screen type
Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED
QHD+ flexible OLED
Super Retina OLED
Battery
4,100 mAh
3,430 mAh
3,174 mAh
Internal storage
128/ 512 GB/ 1 TB
64/ 128 GB
64/ 256/ 512 GB
External storage
microSD
None
None
Rear camera(s)
Three cameras:
Ultra-wide, 16MP, f/2.2
Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4
Telephoto, 12MP, f/2.4
12.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel size
Dual cameras:
Wide-angle, 12MP, f/1.8, 1.4µm pixel size
Telephoto, 12MP, f/2.4
Front camera(s)
Dual pixel, 10MP, f/1.9
Dual cameras:
Normal, 8MP, f/1.8
Wide-angle, f/2.2
7MP, f/2.2
Video capture
4K with HDR10+
4K at 30fps
4K at 60fps
SoC
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 845
Apple A12 Bionic
CPU
2.8GHz octa-core
2.5GHz octa-core
2.49 GHz hexa-core
GPU
Adreno 640
Adreno 630
unnamed quad-core
RAM
8/ 12 GB
4 GB
4GB
WiFi
Dual band, 802.11ac/ax
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac
Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0
NFC
Yes
Yes
Yes
Operating system
Android 9.0
Android 9.0
iOS 12
Other features
IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless charging
IPX8 certified, USB-C, Qi wireless charging
IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging, dual SIM
Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com
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