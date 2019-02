Samsung Galaxy S10 Plus, İphone Xs Max ve Pixel 3xl Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.4 inçlik bu yeni cihazın size "Wow" dedirtecek daha bir çok özelliği de mevcut. Peki piyasadaki rakiplerine göre artıları ve eksileri neler?



Samsung'un yeni 6.4 inçlik Galaxy S10+/ Galaxy S10 Plus modeli herhangi bir sınırı zorlamıyor ancak, şirketin ilk Dinamik AMOLED ekranlı modeli olarak yerini aldı. Yeni üçlü kamera seti ile gerçekten öne çıkıyor. Bununla birlikte 2019 model büyük Samsung el cihazını rakiplerinden ayıran tek özellik bu değil. Piyasadaki rakipleri Pixel 3 XL ve iPhone XS MAX ile karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakmanız yeterli.



Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması



GALAXY S10+

PIXEL 3 XL

IPHONE XS MAX



Pricing

starts at $1000

$899/ $999

$1,099/ $1,249/ $1,449



Dimensions

157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.2 x 2.92 x 0.31 inches)

158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)

157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.2 x 3.05 x 0.30 inches)



Weight

175g (6.17 ounces)/ 198g (6.98 ounces)

184g (6.49 ounces)

208g (7.34 ounces)



Screen size

6.4 inches (162.56 mm)

6.3 inches (160mm)

6.5 inches (165.1 mm)



Screen resolution

2,960 x 1,440 (522 ppi)

2,960 x 1,440 (523 ppi)

2,688 x 1,242 (458 ppi)



Screen type

Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED

QHD+ flexible OLED

Super Retina OLED



Battery

4,100 mAh

3,430 mAh

3,174 mAh



Internal storage

128/ 512 GB/ 1 TB

64/ 128 GB

64/ 256/ 512 GB



External storage

microSD

None

None



Rear camera(s)

Three cameras:

Ultra-wide, 16MP, f/2.2

Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4

Telephoto, 12MP, f/2.4

12.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel size

Dual cameras:

Wide-angle, 12MP, f/1.8, 1.4µm pixel size

Telephoto, 12MP, f/2.4



Front camera(s)

Dual pixel, 10MP, f/1.9

Dual cameras:

Normal, 8MP, f/1.8

Wide-angle, f/2.2

7MP, f/2.2



Video capture

4K with HDR10+

4K at 30fps

4K at 60fps



SoC

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845

Apple A12 Bionic



CPU

2.8GHz octa-core

2.5GHz octa-core

2.49 GHz hexa-core



GPU

Adreno 640

Adreno 630

unnamed quad-core



RAM

8/ 12 GB

4 GB

4GB



WiFi

Dual band, 802.11ac/ax

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ac



Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0



NFC

Yes

Yes

Yes



Operating system

Android 9.0

Android 9.0

iOS 12



Other features

IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless charging

IPX8 certified, USB-C, Qi wireless charging

IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging, dual SIM



