Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10 Plus Otobüste Böyle Görüntülendi

Samsung Galaxy S10 Plus Otobüste Böyle Görüntülendi

1 saat önce

Sızıntı: Samsung Galaxy S10 Plus'ın Otobüste Görülmüş Olabilir!

Samsung Galaxy S10 Plus Otobüste Böyle Görüntülendi, System.String[]
Sızıntı: Samsung Galaxy S10 Plus'ın Otobüste Görülmüş Olabilir!


Samsung önümüzdeki ay en son amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Ancak söylenti değirmeni hala dönmeye devam ediyor.

Bugün, geçtiğimiz günlerde S10'un görüntülenmesinden sonra, S10+ benzeri bir akıllı telefona ilk kez kamusal alanda rastlandığı belirtiliyor.

Söz konusu görsel  u/hissick27 adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yeni Samsung Galaxy S10 Plus'ın Kore'de merkeze yakın bir otobüs içinde çekilmiş. Tasarım, söylentilere uygun görünüyor. Ön tarafta çift kamera için açılmış delikli tam ekran görüntü dikkat çekiyor.

Credit:  u/hissick27 [Reddit]

u/ AslındaWorkOnBixby adlı bir başka Redditor ise; telefonun Note 9'dan daha hafif fakat aynı boyutta olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca ekran içi parmak izi okuyucunun iyi çalıştığını ve özellikle Yüz Tanıma işlemlerinin belirgin şekilde daha hızlı olduğu da belirtiliyor.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln

— Evan Blass (@evleaks) 3 Ocak 2019

Samsung'un yeni Galaxy S10 ailesi önümüzdeki ay mağaza raflarında olduğunda gerçekten 10. yıla özel bir cihaz olup olmadığını daha yakından görebileceğiz. Ancak bu konuda sızıntı paylaşan bir çok Reddit kullanıcısı telefonlarda oldukça büyük bir gelişme olmadığını söylüyor. Bekleyip Göreceğiz.

TNW

Samsung Galaxy S10 Plus Otobüste Böyle Görüntülendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:05 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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