Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e Modellerini Duyurdu

Samsung katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi 7.3 inçlik Samsung Galaxy Fold'u ve merakla beklenen S10 Serilerini duyurdu. Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e Modellerinin Özellikleri Neler?



Samsung Galaxy Fold, Galaxy S10, S10Plus ve S10e modellerini San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor .Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera. YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.



Galaxy Fold, katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7.3 inç Katlanabilir Sonsuz Ekranı ile sunulacak. Galaxy Fold; video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek amacıyla tasarlandı.



Katlanan Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek. Ancak Fiyatı şimdiden tartışma konusu oldu bile. LTE ve 5G sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor.



Telefon 6 Nisan'da Resmi Olarak Satışı Başlayacak.



Samsung Galaxy S10 Serisi, S10, S10 Plus ve S10e Modelleri ve Özellikleri Neler?





Samsung'un yeni amiral gemileri S10 ve ondan biraz daha büyük ekranlı S10 Plus sırasıyla 6.1 ve 6.3 inçlik ekranlara sahipler. Infinity O denilen sonsuz ekrana sahipler. Benim delgeç ekran dediğim ön taraftaki kamera ekrana açılan delik ile sabitlenmiş.



Galaxy S10 Plus'un ön tarafında ekrana gömülü iki kamera seti bulunuyor. Gorilla Glass 6 ekran koruması 3040×1440 QHD+ görüntü kalitesini onu farklı bir yere koyuyor. S10 Plus'ın ekranı biraz daha büyük olmakla birlikte kardeşine göre bir kamera daha fazlası bulunuyor.



Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde AMOLED ekran ve geleceğini söylediğimiz, daha öncede Norveç TV'sinde yayınlanan Samsung S10 Reklamında gördüğümüz Ultrasonik Parmak izi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.



Arka taraftaki kamera özelliklerinde ise 4K Ultra HD video kaydı, Optik sabitleme, Görüntü Sabitleme, Süper Yavaş Çekim, düşük ışıkta fotoğraf çekme hızını arttıran Bright Night (Parlak Işık), Apple'ın portre moduna rakip olacak Stage Night (Sahne Işığı) özellikleri standart olarak bulunuyor.



Plus modelinde bulunan fazladan üçüncü kamera ise Telefoto lens. 13 MP çözünürlük f/2.4 diyagraf açıklığı ve 45 derecelik bir görüş alanı bulunan bu üçüncü lens sayesinde görüntü bozulmadan zoom yapmak, portre modunu daha etkili olarak kullanmanızı sağlayacak. Optik Görüntü Sabitleme ve otomatik odaklama bu sensörüde özellikleri arasında.



Tersine Şarj Desteği Sunuyor





Huawei Mate 20 Pro ile gördüğümüz tersine şarj desteği Samsung'un modelleri tarafından da desteklenmeye başladı. Galaxy S10 ailesinin en büyük yeniliklerinden birisi olarak karşımıza çıkan özellik. Telefonlar, birbirlerine yakınlaştırıldığında, batarya paylaşımı yapmak mümkün oluyor. Kablosuz olarak kullanılan teknoloji, artık ana akım üreticilerin standartları arasında bulunuyor. Galaxy Buds kulaklıkta bu tersine şarj desteğinden faydalanan aksesuarları arasında bulunuyor.



GALAXY S10 VE GALAXY S10 PLUS TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI



Galaxy S10 (8 GB RAM/ 128 GB depolama hafızası): 6599 TL







Galaxy S10 Plus (8 GB RAM/ 128 GB depolama hafızası): 7499 TL







Galaxy S10e (6 GB RAM/ 128 GB depolama hafızası): 5499 TL



Her üç model 21 Şubat tarihinden itibaren ön siparişe açılıyor. Herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren sınırlı sayıda kişiye ise yine bugün tanıtılan 799 TL değerindeki Galaxy Buds kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.

