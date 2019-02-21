Samsung Galaxy S10+, S10 ve S10e İlk İzlenimler
56 dakika önce
Samsung'un bugün tanıttığı yeni S10 ailesinin üç üyesi, S10+, S10, S10e'yi Türkiye'de gördük ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
Samsung
'un bugün tanıttığı yeni S10 ailesinin üç üyesi, S10+, S10, S10e'yi Türkiye
'de gördük ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:06 Kaynak: Youtube
Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi
Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi