Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10+, S10 ve S10e İlk İzlenimler

Samsung Galaxy S10+, S10 ve S10e İlk İzlenimler

56 dakika önce

Samsung'un bugün tanıttığı yeni S10 ailesinin üç üyesi, S10+, S10, S10e'yi Türkiye'de gördük ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

Samsung'un bugün tanıttığı yeni S10 ailesinin üç üyesi, S10+, S10, S10e'yi Türkiye'de gördük ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:06 Kaynak: Youtube

Türkiye, Samsung, Genel
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