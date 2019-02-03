Samsung Galaxy
S10 Plus şirketin 12GB RAM ve 1TB Depolama Alanlı ilk Modeli Olacak
Samsung Galaxy S10 Serisi, Bellek, Renk Seçenekleri ve Avrupa
Fiyatları Nasıl Olacak?
Samsung, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarını 20 Şubat'ta San Francisco
'da düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde duyuracak. Geçen yılın aksine, Samsung bu yıl üç Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürecek:
Galaxy S10 E, Galaxy S10, and Galaxy S10+.
Samsung Galaxy S10 Varyantları Avrupa Fiyatlandırma, Depolama ve Renk Seçenekleri
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e sadece 6GB RAM ve 128GB depolama alanı seçeneğine sahip olacak ve Avrupa Fiyatı : 749 EUR olacak.
Renk seçenekleri olarak Canary Yellow, Prism Black, Green, and White. "Kanarya Sarısı, Prizma Siyah, Yeşil ve Beyaz".
Diğer Avrupa pazarlarında da aşağı yukarı aynı fiyatlandırmanın olması beklenmekte.
Mavi renk seçeneği daha sonra satışa sunulacak.
Samsung Galaxy S10e cep telefonunun 5.8 inçlik bir Süper AMOLED Infinity-O ekrana sahip olduğu söyleniyor. Samsung'un kendi mobil işlemcisi Exynos 9820 bir çok uluslararası pazarda kullanılacak. Bunun yanında Amerika
gibi belirli pazarlarda ise Qualcomm
'un Snapdragon 855 mobil işlemcisi kullanılacak. Son olarak Galaxy S10e hakkındaki diğer bilgilerden birisi de çift lensli kamera kurulumu, yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü ve 3.000 mAh'lik batarya ile gelecek.
Samsung Galaxy S10
Standart Galaxy S10 piyasaya sürüldüğünde 128GB ve 512GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.
6GB RAM + 128GB Depolama Alanlı modelin Avrupa Fiyatı: 899 EUR.
8GB RAM + 512GB Depolama Alanlı modelin Avrupa Fiyatı: 1,149 EUR.
Renk seçeneklerinde ise 6GB RAM'li model için Black, Green, White ve Blue, "Siyah, Yeşil, Beyaz ve Mavi".
8GB RAM'li model içinse Prism Black, Pearl White, Green ve Blue. "Prizma Siyah, İnci Beyazı, Yeşil ve Mavi" renkleri olacak.
Galaxy S10, Quad HD + çözünürlüğe sahip 6.1 inç çift eğimli Infinity-O ekran ve In-ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Galaxy S10, Galaxy S10e ile aynı işlemci üzerinde çalışırken, daha etkileyici bir üçlü kamera kurulumu ve 3500mAh kapasiteli bir pil gibi birkaç temel yükseltilmiş özelliğe sahip olacak.
Samsung Galaxy S10 Plus – Samsung Galaxy S10+
Samsung'un en pahalı Galaxy S10 modeli 6GB RAM ve 128GB Depolama Alanına sahip olan Galaxy S10 Plus Avrupa Fiyatı: 999 Euro'dan başlayacak.
8GB RAM ve 512GB Depolama Alanı olan Galaxy S10+ Sürümünün Avrupa Fiyatı: 1,249 EUR.
Samsung Galaxy S10 Plus 12GB RAM ve 1TB Depolama alanlı en pahalı modelinin Avrupa Fiyatı: 1,499 EUR.
Söylemeye gerek yok, Galaxy S10 Plus, şirketin 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile gelen ilk akıllı telefonu olacak.
Akıllı telefonun 6GB ve 8GB RAM varyasyonları standart Galaxy S10 ile aynı dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak olsa da, 12GB RAM varyantı Seramik Siyah ve Seramik Beyaz renklerinde gelecek.
Samsung Galaxy S10 Plus, 6.4 inç çift taraftan kavisli Infinity-O ekranıyla gelecek. Aynı zamanda çift selfie kameraları ve daha büyük 4000mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak. Standart Galaxy S10'da olduğu gibi, Galaxy S10 Plus'ın da ultrasonik bir Ekran içi parmak izi sensörü ve arkasında üçlü kamera düzeni sunması bekleniyor. Üç Galaxy S10 modelinin de kutudan çıkarken Android Pie tabanlı şirketin yeni arayüzü Samsung One UI kullanıcı arayüzülü ile gönderilmesi bekleniyor.
MysmartPrice
Samsung Galaxy S10 Serisi, Bellek, Renk Seçenekleri ve Avrupa Fiyatları