Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10 Serisi Ön Siparişle Gittigidiyor'da

Samsung Galaxy S10 Serisi Ön Siparişle Gittigidiyor'da

48 dakika önce

Türkiye'nin öncü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor, Samsung'un en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10e, S10+ ve S10'u kullanıcılarıyla buluşturdu.

Samsung Galaxy S10 Serisi Ön Siparişle Gittigidiyor'da, System.String[]
Türkiye'nin öncü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor, Samsung'un en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10e, S10+ ve S10'u kullanıcılarıyla buluşturdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji meraklılarının beklediği Samsung'un en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10e, S10 ve S10+ GittiGidiyor'da ön siparişle satışa çıktı.

Galaxy S10e 5 bin 499 TL'lik, S10 6 bin 599 TL'lik ve S10+ 7 bin 499 TL'lik satış fiyatıyla kullanıcılarla buluştu. Ayrıca GittiGidiyor, Samsung'un en son teknoloji ürünü bu yeni akıllı telefonlarını ön siparişe özel 600 TL'lik hediye çeki ve Galaxy Buds kablosuz kulaklık fırsatıyla kullanıcılarına sunuyor.

Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonlara GittiGidiyor üzerinden ulaşılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:56 Kaynak: AA

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