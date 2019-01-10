Samsung Galaxy S10 Sm-G970u, Snapdragon 855 ve 6gb Ram

Samsung Galaxy
S10 Sürümü Snapdragon 855 ve 6GB RAM ile Dikkat Çekiyor
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10 varyantlarına baktığımızda, hemen hemen her alanda Galaxy S9
modeline göre ciddi ve büyük bir güncelleme olarak şekilleniyor. Samsung Galaxy S10 SM-G970U Özellikleri Neler?
Tasarım açısından büyük ölçüde Galaxy S8
'e benzeyen Galaxy S9'un aksine; Galaxy S10'un yepyeni bir tasarım ve etkileyici dahili özelliklere sahip olması bekleniyor ve biliniyor.
En son S10 sürümleri ve özelliklerini İngiltere
'de ortaya çıktığını ve tanıtım tarihi ve sürümleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaştığımızı hatırlarsınız. Yine de genelde olduğu gibi akıllı telefonun ABD
sürümlerinde Qualcomm
Snapdragon işlemcileri kullanıldığı gibi çoğu uluslararası sürümlerinde Exynos 9820 setiyle geleceğini de biliyoruz.
Galaxy S10 SM-G970U bu sürümlerden birisi ve Geekbench benchmark veritabanında özellikleri yer aldı.
Samsung Galaxy S10 SM-G970U Sürümü ve Özellikleri Snapdragon 855 SoC, 6GB RAM
SM-G970U model numaralı model için Geekbench listesinde yer alan bilgilere göre; Qualcomm Snapdragon 855 7nm Mobil işlemciye 6GB RAm eşlik ediyor. Ancak bu model için verilen Benchmark puanları aslında beklenenden düşük.
Cihaz tek çekirdekli testte 1.986 puan, çok çekirdekli testte ise 6,266 Puan Aldı.
Her iki puan aslında Galaxy S9 ile karşılaştırıldığında oldukça düşük, bu aslında buraya yapılan kaydın sahte olma ihtimalini güçlendiriyor.
Geçen yılın aksine bu yıl yaklaşan Galaxy S Serisinin 3 model ile geleceğini biliyoruz. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, and Galaxy S10 Lite.
Özellikle Lite sürümünün ABD'deki standart Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ile aynı Snapdragon 855 SoC ile, diğer bölgelerde Exynos 9820 SoC tarafından desteklenmesi bekleniyor. Ekran boyutlarına gelince S10 Lite'ın 5.8 inç, standart S10 modelinde ise 6.1 inç olması bekleniyor. S10 Plus ise 6.4 inç.
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