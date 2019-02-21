Samsung Galaxy S10 ve S10+ Incelemesi
46 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy S10 s10plus ve s10 e yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy
S10 s10plus ve s10 e yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:42 Kaynak: Youtube
Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor
Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi