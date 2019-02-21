Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S10 ve S10+ Incelemesi

Samsung Galaxy S10 ve S10+ Incelemesi

46 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy S10 s10plus ve s10 e yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy S10 s10plus ve s10 e yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:42 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Genel
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