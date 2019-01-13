Samsung Galaxy
S10 ve Katlanabilir Telefonunun Tanıtım Tarihini Açıkladı
Güney Koreli Teknoloji Devinin bir sonraki amiral gemisi Galaxy S10 ve merakla beklenen katlanabilir telefonunun resmi tanıtım tarihi açıkladı. Samsung Unpacked 2019 Etkinliği 20 Şubat 2019'da düzenlenecek. İşte Detaylar!
Samsung geleneksel olarak yeni Galaxy Serilerini Barselona
'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresinde "MWC" duyuruyor. Ancak bu gelenek bu yıl bozulacak. Wall Street Journal
haberine göre, Şirket 10. yıl şerefine yeni amiral gemisi ile birlikte bir de katlanabilir telefonu 20 Şubat'ta San Francisco
ve Londra
'da düzenlenecek etkinliklerle duyuracağını açıkladı.
Gelen ilk haberlere göre Samsung Katlanabilir Telefonlar "GALAXY F" olarak isimlendirilecek.
Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi yok. Zira 5G desteği sunulacak cihazların daha pahalı olması beklenebilir. S10 modelinin 5G desteksiz modeller daha ucuz olacak. Galaxy S10'un modelleri ve fiyatlandırmalarını aslında önceden biliyoruz.
Samsung Mobile'in Twitter
hesabı, 20 Şubat'ta gerçekten de bir Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapacağını ve animasyonun belirli bir "10" cihaza açıkça ima ettiğini onayladı.
Samsung Galaxy S10 ve Yeni Katlanabilir Galaxy F Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 Ocak 2019
WSJ