Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte

Samsung'un yeni tanıttığı Samsung S20, Samsung S20+ ve Samsung S20 Ultra, Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, modellerinde "Sonsuz-O" tasarımına sahip Gorilla Glass 6 ile korunan ekran ve çeşitli yeteneklere sahip kamera donanımları bulunduran Samsung S20 serisi Amazon.com.tr'den ön siparişle satın alınabiliyor.

Ön siparişle bekleme sırasına girmeden telefonu satın alabilen tüketiciler, S20+ ya da S20 Ultra modellerini satın aldıklarında Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklara da ücretsiz sahip olabilecek.