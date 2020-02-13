Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte - Son Dakika Ekonomi

Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte

7 saat önce

Samsung'un yeni tanıttığı Samsung S20, Samsung S20+ ve Samsung S20 Ultra, Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte, System.String[]

Samsung'un yeni tanıttığı Samsung S20, Samsung S20+ ve Samsung S20 Ultra, Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, modellerinde "Sonsuz-O" tasarımına sahip Gorilla Glass 6 ile korunan ekran ve çeşitli yeteneklere sahip kamera donanımları bulunduran Samsung S20 serisi Amazon.com.tr'den ön siparişle satın alınabiliyor.

Ön siparişle bekleme sırasına girmeden telefonu satın alabilen tüketiciler, S20+ ya da S20 Ultra modellerini satın aldıklarında Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklara da ücretsiz sahip olabilecek.

Samsung, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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