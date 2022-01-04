Üye Girişi
Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı - Son Dakika

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

04.01.2022 10:17
Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Electronics, Galaxy S21 serisinin yeni üyesi Galaxy S21 FE 5G'yi tanıttı.

Samsung Electronics, Galaxy S21 serisinin yeni üyesi Galaxy S21 FE 5G'yi tanıttı.

???????Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıları, kendilerini keşfetmeye ve ifade etmeye teşvik eden çok fonksiyonlu Galaxy S21 FE, Samsung hayranlarının en sevdiği Galaxy S21 premium ürün özelliklerini bir araya getiriyor.

Tasarımıyla Galaxy S21 çizgisini yansıtan Galaxy S21 FE, hayranların çok sevdiği ikonik çerçeve tasarımıyla şık ve bütüncül bir görünüm sunuyor. Telefon, kamera yuvasıyla son derece uyumlu bir şekilde birleşiyor. Cihaz, olive, lavender, white veya graphite olmak üzere 4 yeni ve güncel renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. Galaxy S21 FE, 7,9 mm kalınlığında şık ve ince gövdesiyle cebe kolayca sığabiliyor, farklı yaşam tarzlarından kullanıcılara hareket halindeyken dahi kullanım kolaylığı sunuyor.

Galaxy S21 FE, çağın 7/24 hareket halinde olan kullanıcılara ayak uydurabilen güçlü bir işlemcinin ve ekranın öneminden yola çıkılarak Galaxy'nin diğer S21 Serisi cihazlarda da kullanılan yeni ve süper hızlı işlemci Exynos 2100 ile donatıldı. Oyun tutkunları ve video içerik üreticileri, dinamik AMOLED 2X ekranda en yüksek çözünürlüğü sağlayan S21 FE'nin ultra net, yüksek kaliteli grafikleri ve görüntü kalitesi karşısında büyülenecek. Galaxy S21 FE ile tüm oyunlar artık çok daha keyifli hale geliyor. Cihazın Game Mode'da yeni 240Hz dokunmatik tepki hızı yüksek hızda tepki verme özelliğiyle performansı, 120 Hz yenileme hızı da ekran deneyimini yeni bir zirveye taşıyor.

Galaxy S21 FE, işte, evde, yolda her yerde, ertesi güne kadar devam eden bir pil ile donatıldı. Galaxy S21 FE'nin 25W Süper Hızlı Şarj özelliğiyle güçlendirilen güçlü pili, sadece 30 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, Galaxy S21 FE'nin yüksek performansının keyfini hiç bölünmeden çıkarabiliyor.

Galaxy hayranlarının en sevdiği kamera özellikleri

Galaxy S21 Serisi cihazlar, ileri teknoloji kamera özellikleriyle biliniyor. Cihazın "Gece Modu", Galaxy S20 FE'ye göre daha iyileştirildi. Galaxy S21 FE, tüm arkadaşlarını çerçeveye sığdırmak isteyenlere Samsung'un şimdiye kadarki en iyi selfie deneyimini sunuyor. Galaxy S21 FE'nin gelişmiş 32MP ön kamerası sayesinde kullanıcılar, tüm sevdikleriyle yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekebilecek, ardından, yapay zeka (AI) destekli gelişmiş "Yüz Güzelleştirme" özellikleriyle en iyi görünüm için gerekli ayarları yapabilecek. Ayrıca, "Çift Kayıt" özelliğiyle kullanıcılar, hem önlerinde hem de arkalarında olan biten her şeyi görüntüleyebiliyor. Kayıt tuşuna basıldığında gerisini her iki lensi aynı anda kullanarak görüntü alabilen kamera zahmetsizce hallediyor.

Gerçek anlamda kişisel ve güvenli bir mobil deneyim

Samsung'un sezgisel "One UI 4" kullanıcı arayüzü sayesinde, kullanıcılar kendilerini tamamen güvende hissettikleri bir mobil deneyim yaşayacak. Daha detaylı kişiselleştirme seçenekleri ve daha güçlü gizlilik denetimlerine sahip bu arayüz sayesinde, ana ekran, ikonlar, bildirimler, duvar kağıtları ve çok daha fazlası kişiye özel olarak değiştirilebiliyor. Galaxy S21 FE, kullanıcıların güvenlik kontrollerini kolayca erişilebilir bir yerde toplayan yeni bir kontrol paneline de sahip bulunuyor. Cihazın "One UI 4" arayüzü, bu sayede hem güvenli hem de benzersiz bir kullanıcı arayüzü deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve MX (Mobile eXperience) Bölümü Başkanı TM Roh, Samsung olarak, mobil dünyanın en son yeniliklerine daha fazla kullanıcının erişebilmesini sağlamaya odaklandıklarını belirterek, "Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 Serisi, kullanıcılardan son derece olumlu tepki aldı. Aynı yaklaşımı benimsediğimiz Galaxy S21 FE 5G'yi de Galaxy'nin sadık hayranları için en önemli premium özelliklerle donattık. Kullanıcıların en önemli ihtiyaçlarını karşılayabilen bir akıllı telefon sunmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de "Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanına etki ettiği günümüzde, en ileri teknolojilere sahip üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşamak isteyenler için tasarlanan Galaxy S21 FE 5G, süper hızlı ve güçlü işlemcisi, profesyonel düzeyde kamera ve video özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Oyun ve video tutkunları bu farkı ultra net, yüksek çözünürlüklü AMOLED 2X ekranın sağladığı üstün grafik ve görüntü kalitesi ile deneyimleyecek. Samsung olarak 2022'de de Galaxy cihazlarımızla kullanıcılarımızın yanlarında olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung Galaxy S21 FE 5G için 1.999 TL'den başlayan değişim kampanyası

Galaxy S21 FE 5G'nin 11 Ocak 2022'den itibaren Samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrim içi satışa sunulması planlanıyor. Ürünün satış durumu pazara göre farklılık gösterebiliyor.

Samsung, Galaxy S21 FE 5G için kullanıcılara 1.999 TL'den başlayan fiyatlarla bir değişim kampanyası da sunuyor. Kampanya kapsamında 11-31 Ocak 2022'de Samsung mağazalarından Samsung Galaxy S21 FE 5G modeli satın alan kullanıcılar, eski telefonlarını getirdiklerinde değişen oranlarda indirim almaya hak kazanıyor.

Eski Samsung cep telefonunu getiren ve değişim kampanyası koşullarını sağlayan tüketicilere KDV dahil 2 bin TL, Samsung dışındaki telefonlarını getiren kullanıcılara ise KDV dahil 1.500 TL olmak üzere, eski ürünün belirlenen değerine ek destek sunuluyor. Eski cep telefonlarının belirlenen değerinin 1.000 TL tutarının altında olması durumunda kullanıcılar, Samsung Türkiye tarafından sağlanan bu ek desteğe hak kazanamıyor.

YORUMLAR
500

Samsung Galaxy, Cep Telefonu, Samsung, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi 'Galaxy S21 FE 5G' tanıtıldı - Son Dakika


Simay Barlas'tan güzellik açıklaması Simay Barlas'tan güzellik açıklaması         
10:17
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı         
10:12
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:16 Simay Barlas'tan güzellik açıklaması
10:14 Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk mı yaşıyor?
10:14 Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!
10:11 Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement