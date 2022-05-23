Samsung Galaxy S21 FE inceleme! - Son Dakika
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Samsung Galaxy S21 FE inceleme!

23.05.2022 08:36
Samsung Galaxy S21 FE inceleme!

Samsung'un uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Galaxy S21 FE inceleme videosu ile karşınızdayız.

Samsung Galaxy S21 FE inceleme videosu ile beraber karşınızdayız. Bu videomuzda, Samsung'un uzun zamandır merak edilen amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S21 FE özellikleri neler yakından bakarken sizlere tecrübelerimizi aktarıyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE inceleme

ShiftDelete.Net olarak farklı videolar ile karşınızdayız. Bu videomuzda, Galaxy S21 FE hakkındaki tecrübelerimizi söylüyoruz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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Samsung Galaxy S21 FE özellikleri

Galaxy S21 FE, 177gram ağırlığa ve 7,9 mm kalınlığa sahip. Telefonun ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. Bu ekran Dinamik AMOLED 2x FHD+ çözünürlüğe sahip ve ön kamera delik çentik şeklinde ekrana konumlandırılmış. Ayrıca telefon, 120 Hz ekran yenileme özelliği ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip sahip. Telefonun içerisinde işlemci olarak 5 nm fabrikasyon süreçli Exynos 2100 işlemcisini görüyoruz. Bu 8 çekirdekli işlemci, telefonun performansında büyük rol oynuyor.

Samsung Galaxy S21 FE inceleme!

Telefon arkada 3 ve önde 1 olmak üzere toplam 4 kamerası var. Akıllı telefonun ana kamerası 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip. Geriye kalan kameralardan geniş açılı kamera 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip ve son kamera olan telefoto kamera da 8 Megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram değerine sahipler. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyaframa sahip bir değer ile karşımıza çıkıyor.

Telefonun batarya tarafında ise 4.500 mAh büyüklüğünde bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Galaxy S21 FE, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabilirken kablosuz güç paylaşımı da yapabiliyor..

6 GB/8 GB RAM ile 128 GB/256 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy S21 FE, kutusundan Android 12 One UI 4.0 ile çıkıyor.

Galaxy S21 FE teknik özellikleri

Ekran6,4 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran,

Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı,

Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı,

Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma KalkanıGüvenlikOptik Parmak İziBoyutlar & Ağırlık74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177gKamera12MP Ultra Geniş Kamera – F2.2, FOV 123° 12MP Geniş Kamera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera – 30x Space Zoom, F2.4 32MP Selfie Kamerası – F2.2, FOV 81°İşlemci5 nm 64-bit Exynos 2100 Sekiz Çekirdekli İşlemciBellek256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM

128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM

128 GB dahili depolama ile 6 GB RAMPil4,500 mAhŞarj25W Kablolu

15W Kablosuz

Kablosuz Güç Paylaşımıİşletim SistemiAndroid 12Ağ2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2ÖdemeNFC özellikli Samsung PaySensörlerİvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık SensörüSuya DayanıklılıkIP68

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Kaynak: Shiftdelete

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