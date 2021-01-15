Samsung Galaxy S21 modelleri MediaMarkt'ta ön siparişe açıldı - Son Dakika

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung'un en yeni akıllı telefonları Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modelleri MediaMarkt Türkiye'de ön siparişe açıldı.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Samsung'un global olarak gerçekleştirdiği lansmana paralel olarak Galaxy S21, Galaxy S21+ veya Galaxy S21 Ultra modellerini Türkiye'de mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de ön siparişe açtı. Samsung'un son teknoloji telefonlarına önceden sahip olmak isteyenlere özel MediaMarkt'ta ön sipariş kampanyası da bulunuyor. Kampanyaya göre teknolojiseverler, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ön siparişleri için Galaxy Buds Live, Galaxy S21 Ultra ön siparişleri içinse Galaxy Buds Pro hediye fırsatından yararlanacak. Galaxy Buds hediyeli ön sipariş kampanyası, 11 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak ve ön siparişe ek olarak 12 Şubat'ta siparişe açılacak.

Açıklamaya göre ayrıca, ön siparişte bulunup kampanyadan yararlanmak isteyen teknoloji severlerin Google Play Store'dan "Kampanya Zamanı" adlı kampanya başvuru uygulamasını indirip, bu uygulama üzerinden faturalarını yüklemesi gerekiyor. Kampanya ile ilgili ayrıntılara www.mediamarkt.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.