Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin Kamera Güncellemesi Aldı - Son Dakika

Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin Kamera Güncellemesi Aldı

29.03.2021 16:20
Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin Kamera Güncellemesi Aldı, System.String[]

Samsung firması, Galaxy S21 serisi için bazı güncellemeler yayınlamıştı. Şirket bu güncellemeleri eski cihazları içinde aktif ettiğini açıkladı. Ayrıca, Galaxy S21 serisi için kamera iyileştirmesi sunan yeni bir güncelleme yayınladı.

Samsung firması güncelleme konusunda oldukça iyi durumdadır. Şirket akıllı telefon piyasasında yaşanan rekabete dayanabilmek için güncelleme özelliklerini ön planda tutuyor.

Şirket, Galaxy S21 serisi için tasarladığı bazı güncellemeleri, eski cihazlarınada getireceğini ve Galaxy S20 FE 5G ve Galaxy S20 Serisi cihazlarına amiral gemisi kamera özelliklerini etkinleştirdiği açıkladı. Şirket şimdi de, Samsung Galaxy S21 serisine ait cihazlar için daha fazla iyileştirmeler getireceğini ve bu konuda yeni bir güncelleme yayınladığını açıkladı. Samsung firmasının yayınladığı yeni güncellemenin adı G99xxXXU2AUC8 olduğu açıklandı.

Bu yeni güncellemenin, test edilmesi için güçlü bir piyasa olan Hindistan'da pazarına sürüleceği ve ilerleyen günlerde bu yeni güncellemenin diğer pazarlarda yer alacağı bildirildi.

Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin Kamera Güncellemesi Aldı

Yeni güncelleme Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra adlı amiral gemisi cihazlara kamera iyileştirmeleri getirecek. Güncellemenin boyutu 1 GB'ın üzerindedir. Ayrıca bu yeni güncelleme, Galaxy S21 serisi cihazlar için performans iyileştirmeleri de sunacak.

Güncelleme boyutunun yüksek olması nedeniyle, güncellemeyi indirecek kullanıcıların Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeyi indirmeleri tavsiye ediliyor.

Samsung, Galaxy S21 lansmanı sırasında Director's View, Low-light portreler gibi yeni kamera özelliklerini tanıtmıştı. Bununla birlikte, şimdiye kadar yalnızca ultra geniş/ telefoto lensin portre çekmesine izin vermişti.

Bu yeni güncellemenin en büyük avantajı ise şirketin daha önce kısıtladığı "portre çekim modu ve ultra geniş kamera modun da" mevcut olan kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi.

Kullanıcılar, normal sensör aracılığıyla portre fotoğraflarını görüntülüyebilir. Bununla birlikte güncelleme, en son Nisan 2021 güvenlik yamasını da tüm Galaxy S21 serisine getiriyor.

Güncellemenin en son sürümünü indirmek için; Ayarlar> Yazılım güncelleme> İndir ve kur'a gidebilirsiniz. Samsung, mevcut özelliklerin iyileştirilmesinin yanı sıra, eski cihazlarını Android 11 tabanlı en yeni One UI 3.1'e güncelliyor. Şirket; Yenilenmiş UI, Özel Paylaşım, Görüntülerde GPS konum verilerini kaldırma ve daha fazla kilitleme gibi birçok iyileştirmeler getirdi.

Şimdiye kadar Galaxy A, Galaxy S & Note serisi, Galaxy M ve hatta Galaxy Tab S serisi cihazların çoğunu güncelledi.

Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin Kamera Güncellemesi Aldı

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung, Galaxy S21 Serisi İçin Kamera Güncellemesi Aldı - Son Dakika


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