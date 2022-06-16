Samsung Galaxy S22 FE ile ilgili can sıkan iddia!

Samsung, 2020'den bu yana Galaxy S serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak FE modellerini piyasaya sürüyor. Aynı zamanda önemli satış başarılarına da imza atan akıllı telefonların kaderi geçen yıl değişti. Zira Galaxy S21 FE, 2021'de çıkması gerektiği halde çip krizi gibi birçok sorundan dolayı 2022'ye kadar ertelendi. Tabii an itibariyle tüm gözler daha önce çıkış tarihi ertelendiği söylenen Galaxy S22 FE modelinde.

Samsung Galaxy S22 FE iptal mi edildi?

Samsung Galaxy S22 serisinin şubat ayında tanıtılmasıyla tüm gözler Galaxy S22 FE'ye çevrildi. Geçtiğimiz aylarda bu yıl çıkış yapmayacağı ve selefi gibi erteleneceği söylenen model hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy S22 FE'yi iptal etme kararı aldı. Hatta iddialara göre şirket, FE serisini tamamen rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Yani söylentiler doğruysa, bundan böyle herhangi bir FE modeli gelmeyecek. Konuyla ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmese de şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler bu yönde.

Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!

Galaxy S21 FE teknik özellikleri