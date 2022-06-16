Samsung Galaxy S22 FE ile ilgili can sıkan iddia! - Son Dakika
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Samsung Galaxy S22 FE ile ilgili can sıkan iddia!

16.06.2022 15:42
Samsung Galaxy S22 FE ile ilgili can sıkan iddia!

SamMobile'ın haberine göre Samsung, daha önce çıkış tarihi ertelendiği söylenen Galaxy S22 FE modelini iptal etti. İşte ayrıntılar...

Samsung, 2020'den bu yana Galaxy S serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak FE modellerini piyasaya sürüyor. Aynı zamanda önemli satış başarılarına da imza atan akıllı telefonların kaderi geçen yıl değişti. Zira Galaxy S21 FE, 2021'de çıkması gerektiği halde çip krizi gibi birçok sorundan dolayı 2022'ye kadar ertelendi. Tabii an itibariyle tüm gözler daha önce çıkış tarihi ertelendiği söylenen Galaxy S22 FE modelinde.

Samsung Galaxy S22 FE iptal mi edildi?

Samsung Galaxy S22 serisinin şubat ayında tanıtılmasıyla tüm gözler Galaxy S22 FE'ye çevrildi. Geçtiğimiz aylarda bu yıl çıkış yapmayacağı ve selefi gibi erteleneceği söylenen model hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S22 FE ile ilgili can sıkan iddia!

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy S22 FE'yi iptal etme kararı aldı. Hatta iddialara göre şirket, FE serisini tamamen rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Yani söylentiler doğruysa, bundan böyle herhangi bir FE modeli gelmeyecek. Konuyla ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmese de şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler bu yönde.

Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!

Galaxy S21 FE teknik özellikleri

Ekran6,4 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran,

Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı,

Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı,

Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma KalkanıGüvenlikOptik Parmak İziBoyutlar & Ağırlık74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177gKamera12MP Ultra Geniş Kamera – F2.2, FOV 123° 12MP Geniş Kamera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera – 30x Space Zoom, F2.4 32MP Selfie Kamerası – F2.2, FOV 81°İşlemci5 nm 64-bit Exynos 2100 Sekiz Çekirdekli İşlemciBellek256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM

128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM

128 GB dahili depolama ile 6 GB RAMPil4,500 mAhŞarj25W Kablolu

15W Kablosuz

Kablosuz Güç Paylaşımıİşletim SistemiAndroid 12Ağ2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2ÖdemeNFC özellikli Samsung PaySensörlerİvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık SensörüSuya DayanıklılıkIP68

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy S22 iptal edilmiş olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Samsung Galaxy S22 FE ile ilgili can sıkan iddia! - Son Dakika

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