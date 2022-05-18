Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı

Samsung Galaxy S22 serisi, Şubat ayında yapılan Galaxy UNPACKED etkinliğinde tanıtılmıştı. Her zaman olduğu gibi Qualcomm Snapdragon ve Exynos varyantlarıyla piyasaya çıkan akıllı telefonlar, ilk yazılım güncellemesini Şubat sonuna yakın aldı.

Samsung, en yeni özelliklerini eski modellerine getirme stratejisi kapsamında, Galaxy S22'ye has olan bazı kamera işlevlerini Mayıs ayı başında Galaxy S, Note ve Z serisi telefonlarına sunmuştu. Şimdi odağını amiral gemisine çeviren teknoloji devi Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra için önemli bir güncelleme yayınladı.

Samsung Galaxy S22 için performans odaklı güncelleme

SamMobile'ın haberine göre, yeni güncelleme Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 serisi için kullanıma sunulurken, Exynos varyantına henüz gelmedi. 1 aydan kısa süre önce bir güncelleme daha yayınlanmıştı ve onda sadece telefonun güvenliğini artırmaya odaklanılmıştı.

Samsung'dan dijital sanatın gelişimi için önemli adı

Bu güncelleme ise herhangi bir yenilik getirmezken, Galaxy S22 özelliklerinin daha sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaya odaklanıyor. Samsung'un ay ortasında güncelleme yayınlaması pek alışılgeldik bir durum değil. Değişiklik günlüğünde herhangi bir bilgi yazmıyor ancak cihazda mutlaka düzeltilmesi gereken bir hata keşfedilmiş olabilir.

Bu nedenle, ortalama 350 MB boyutunda olan yeni güncellemeyi pas geçmemenizde fayda var. Telefonun ayarlarına girip Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümünden indirmeyi başlatabilirsiniz. Burada gözükmüyorsa muhtemelen size henüz ulaşmamıştır ve bir müddet beklemeniz gerekebilir.

Güncelleme Güney Kore'den başlayarak çoğu ülkede piyasaya sürüldü. Exynos işlemcili modellere ulaşmasının ne kadar zaman alacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.