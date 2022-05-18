Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı

18.05.2022 16:35
Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı

Snapdragon işlemcili Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra modelleri için performans odaklı bir güncelleme kullanıma sunuldu.

Samsung Galaxy S22 serisi, Şubat ayında yapılan Galaxy UNPACKED etkinliğinde tanıtılmıştı. Her zaman olduğu gibi Qualcomm Snapdragon ve Exynos varyantlarıyla piyasaya çıkan akıllı telefonlar, ilk yazılım güncellemesini Şubat sonuna yakın aldı.

Samsung, en yeni özelliklerini eski modellerine getirme stratejisi kapsamında, Galaxy S22'ye has olan bazı kamera işlevlerini Mayıs ayı başında Galaxy S, Note ve Z serisi telefonlarına sunmuştu. Şimdi odağını amiral gemisine çeviren teknoloji devi Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra için önemli bir güncelleme yayınladı.

Samsung Galaxy S22 için performans odaklı güncelleme

SamMobile'ın haberine göre, yeni güncelleme Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 serisi için kullanıma sunulurken, Exynos varyantına henüz gelmedi. 1 aydan kısa süre önce bir güncelleme daha yayınlanmıştı ve onda sadece telefonun güvenliğini artırmaya odaklanılmıştı.

Samsung'dan dijital sanatın gelişimi için önemli adı

Bu güncelleme ise herhangi bir yenilik getirmezken, Galaxy S22 özelliklerinin daha sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaya odaklanıyor. Samsung'un ay ortasında güncelleme yayınlaması pek alışılgeldik bir durum değil. Değişiklik günlüğünde herhangi bir bilgi yazmıyor ancak cihazda mutlaka düzeltilmesi gereken bir hata keşfedilmiş olabilir.

Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı

Bu nedenle, ortalama 350 MB boyutunda olan yeni güncellemeyi pas geçmemenizde fayda var. Telefonun ayarlarına girip Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümünden indirmeyi başlatabilirsiniz. Burada gözükmüyorsa muhtemelen size henüz ulaşmamıştır ve bir müddet beklemeniz gerekebilir.

Güncelleme Güney Kore'den başlayarak çoğu ülkede piyasaya sürüldü. Exynos işlemcili modellere ulaşmasının ne kadar zaman alacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.

YORUMLAR
500
Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı Galaxy serisi için üretilecek özel işlemcinin tarihi belli oldu! Galaxy serisi için üretilecek özel işlemcinin tarihi belli oldu!
Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Qualcomm, Samsung, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy S22 için önemli güncelleme yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement